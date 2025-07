Fed-Unabhängigkeit in Gefahr Märkte zittern: Trumps Attacke auf Powell treibt Anleger in die Flucht Die Rücktrittsforderungen von Präsident Donald Trump gegenüber US-Notenbankchef Jerome Powell haben die Finanzmärkte in Aufruhr versetzt. Anleger sichern ihre Portfolios zunehmend gegen eine drohende Inflation ab.