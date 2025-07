ERP-System made in Germany

Stuttgart (ots) - Die mittelständische Tradition und der Innovationsgeist haben

Planat zu einem zuverlässigen ERP-Systempartner gemacht, der auf Langfristigkeit

und Nachhaltigkeit setzt und auf den Kunden und Mitarbeiter vertrauen.



Seit 1981 entwickelt und implementiert die Stuttgarter Planat GmbH das

ERP-System FEPA - made in Germany. Die Lösung für Enterprise Resource Management

(ERP) ist auf den Bedarf der Zielgruppe zugeschnitten: den produzierenden

Mittelstand in Deutschland. Als Ergänzung bietet Planat umfangreiche Consulting-

und Serviceleistungen, von der branchenspezifischen Beratung über

termingerechtes Projektmanagement und zuverlässigen Support - wiederum durchweg

"made in Germany". Planat-Geschäftsführer Christian Biebl sagt: "Wir bekennen

uns zum Industriestandort Deutschland."





In einer globalisierten Wirtschaft, in der Lieferketten zunehmend unter Druckgeraten und geopolitische Spannungen zunehmen, hat das Gütesiegel "Made inGermany" nach wie vor eine hohe strategische Bedeutung. Was lange Zeit vor allemals Qualitätsversprechen im internationalen Wettbewerb galt, wird heute zumStandortvorteil - insbesondere für den industriellen Mittelstand, der dasRückgrat der deutschen Wirtschaft bildet.Präzision, Innovationskraft und ZuverlässigkeitDer Begriff "Made in Germany" steht traditionell für Präzision, Innovationskraftund Zuverlässigkeit. Diese Attribute haben nicht nur das Image deutscherProdukte im Ausland geprägt, sondern auch Vertrauen bei Geschäftspartnern undEndkunden geschaffen. In Zeiten steigender Anforderungen an Nachhaltigkeit,Nachverfolgbarkeit und Resilienz der Produktion fungiert diesesVertrauenskapital als stabilisierender Faktor für deutsche Industrieunternehmen- gerade für mittelständische Betriebe, die im internationalen Vergleichüberproportional stark auf Export angewiesen sind.Nach Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln) generiert derindustrielle Mittelstand in Deutschland rund 55 Prozent seines Umsatzes imAusland. Die Exportquote liegt damit deutlich über dem europäischenDurchschnitt. In vielen Branchen - etwa im Maschinenbau, derAutomatisierungstechnik oder der Umwelttechnologie - gelten deutscheMittelständler weltweit als Technologieführer. Ihre Fähigkeit, spezialisierteLösungen in hoher Qualität zu liefern, wird durch das Label "Made in Germany"unterstrichen und schützt sie in einem zunehmend preissensiblen Wettbewerb gegenAnbieter aus Niedriglohnländern.Nachvollziehbare Qualitäts- und- NachhaltigkeitskriterienHinzu kommt: In einer Welt, in der Produktionsbedingungen zunehmend unterethischer und ökologischer Beobachtung stehen, schafft die deutsche Regulierung