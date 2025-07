flatexDEGIRO: Schon wieder mit Rekorden

Auf Basis ungeprüfter Zahlen stieg der Umsatz um ca. 11% auf 132 Millionen (Vorjahr: 119 Millionen Euro). Der Nettogewinn stieg um ca. 28% auf 39,5 Millionen (Vorjahr: 31 Millionen Euro). Nach einer bereits starken Entwicklung im ersten Quartal ergibt sich damit für das erste Halbjahr ein Umsatzwachstum von 15% auf 278 Millionen (Vorjahr: 242 Millionen Euro) und ein Nettogewinnwachstum von 34% auf 81,5 Millionen (Vorjahr: 61 Millionen Euro). Das erwartete Umsatzwachstum für 2025 beträgt nun 4% bis 8%. Das würde einem Umsatz von 499 bis 518 Millionen Euro entsprechen. Die bisherige Prognose war dagegen vorsichtiger mit minus 5% bis plus 5%. Das Gewinnplus sieht nun CEO Oliver Behrens bei 15 bis 25%. Konkret wären dies 128 bis 139 Millionen Euro. Bisher war die Spitze nur von minus 5% bis plus 10% ausgegangen.

Die steigenden Weltbörsen und die Bestmarken beim Bitcoin treiben das Geschäft des Brokers an. Der Kurs befindet sich im Höhenflug. Seit dem Börsengang im Sommer 2009 legte der Titel um 2.200% zu. Es half hier zuletzt auch das Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 50 Millionen Euro, das am 2. Mai abgeschlossen wurde. Aktueller Kurs 26,24 Euro. Das bisherige Hoch lag bei 29,70 Euro im Juni 2021. Damals ist der Kurs unter massiven Druck geraten, nachdem die Bafin Mängel festgestellt hatte und dem Unternehmen einen Watchdog zur Seite stellte. Die Probleme sind schnell gelöst worden. Das KGV ist mit 21 nicht zu teuer. flatexDEGIRO ist der führende und am schnellsten wachsende europäische Online-Broker geworden mit über 3 Millionen Kundenkonten in 16 Ländern. Jährlich wickeln die Frankfurter über 63 Millionen Transaktionen mit rund 300 Milliarden Euro Transaktionsvolumen ab. Solange die Börsenstimmung gut ist, dürfte die Party weitergehen.