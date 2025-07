Zuckerberg geht All-In: So hoch ist das neue Meta-Kursziel

Wenn Mark Zuckerberg die Schatulle öffnet, meint er es Ernst: Zuletzt sorgten die 100-Millionen-US-Dollar-Boni für angeworbenes Top-Personal im Silicon Valley für Aufsehen. In einem Post auf Metas Kurznachrichtendienst Threads erläutet der CEO jetzt, wie sein Unternehmen in den kommenden Jahren zum Top-Player der KI-Branche werden will.

Das Hyperion-Projekt könnte gigantische Ausmaße annehmen, wie eine Videoanimation in Zuckerbergs Post veranschaulicht. Dabei legt sich das neue Meta-Datenzentrum über eine Karte von Manhattan und bedeckt einen großen Teil der Metropole. "Die Meta Superintelligence Labs werden über ein branchenweit führendes Maß an Rechenleistung verfügen und bei weitem die größte Rechenleistung pro Forscher aufweisen. Ich freue mich darauf, mit den Spitzenforschern zusammenzuarbeiten, um die Grenzen zu überwinden", schreibt der 41-jährige Milliardär dazu.

Jefferies-Analyst Brent Thill sieht die vollmundige Ankündigung als Zeichen für das große Vertrauen von Meta in seine zukünftigen Umsätze und als Signal, dass das Unternehmen zu einem führenden Anbieter von KI-Technologien werden möchte. Er schraubt sein Kursziel von 790 auf 845 US-Dollar hoch. Das Kerngeschäft brumme weiter. 3,5 Milliarden Menschen nutzen die Produkte des Unternehmens, "mit erstklassigen Daten und Targeting-Funktionen, die hochwertige und relevante Werbung an eine treue Nutzerbasis liefern", so Thill.

Allerdings könnte die aggressive Expansion in den KI-Bereich kurzfristig auch zu höheren Betriebsausgaben und Druck auf die Margen führen, warnt BofA-Analyst Justin Post. Für 2025 und 2026 erwartet der Analyst eine starke Erhöhung der Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie eine Aufstockung der Kapitalausgaben (Capex), um die geplanten KI-Infrastrukturprojekte voranzutreiben. Dazu zählen die erwarteten Ausgaben von rund 68,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 und 74,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026.

Zunächst rückt für Anleger die Vorlage der Quartalszahlen am 30. Juli in den Fokus. Im zweiten Quartal 2025 will Meta einen Umsatzanstieg von 1 Prozent auf 190 Milliarden US-Dollar erzielen. Auch das Ergebnis pro Aktie (EPS) wurde leicht nach oben korrigiert, und zwar auf 26,83 US-Dollar. Für 2026 prognostiziert BofA-Analyst Post einen Umsatz von 217 Milliarden US-Dollar, was über den Konsensschätzungen der Wall Street liegt, während der Gewinn je Aktie auf 29,16 US-Dollar sinkt – eine leichte Anpassung nach oben, um die höheren Ausgaben für Forschung und Entwicklung (R&D) im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz widerzuspiegeln. Das BofA-Kursziel ist mit 775 US-Dollar etwas zurückhaltender als das von Jefferies. Zum Kauf der Aktie raten beide dennoch.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 611,7EUR auf Tradegate (16. Juli 2025, 16:21 Uhr) gehandelt.





