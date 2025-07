Fortschritte im Quantencomputing könnten in wenigen Jahren heutige Verschlüsselungsverfahren obsolet machen (FOTO)

Berlin (ots) -



- 70 Prozent der weltweit befragten Unternehmen arbeiten bereits an

quantensicheren Lösungen oder planen deren Einführung innerhalb der nächsten

fünf Jahre.

- 61 Prozent dieser "Early Adopters" erwarten innerhalb der nächsten fünf bis

zehn Jahre den Eintritt des sogenannten "Q-Day" - dem Zeitpunkt, an dem

Quantencomputer leistungsfähig genug sind, um die heute gängigen

kryptografischen Algorithmen zu brechen, die den Großteil der digitalen

Kommunikation und Daten weltweit absichern.



Der rasante Fortschritt im Bereich Quantencomputing bedroht die Wirksamkeit

heutiger Verschlüsselungsverfahren. Das zeigt die neue Studie des Capgemini

(http://www.capgemini.de) Research Institute mit dem Titel " Future encrypted:

Why post-quantum cryptography tops the new cybersecurity agenda (https://www.cap

gemini.com/wp-content/uploads/2025/07/Final-Web-Version-Report-PQC.pdf) ".

Besonders Angriffe nach dem Prinzip "Harvest-now, decrypt-later" rücken das

Thema Quantensicherheit in den Fokus. Dabei handelt es sich um das Sammeln

verschlüsselter Daten, um sie später mit Hilfe von Quantencomputern zu

entschlüsseln.





