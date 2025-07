Hensoldt: Neues Kursziel auf Rekordhöhe – higher than ever!

Im Zuge des anhaltenden Rüstungsbooms rückt auch die Hensoldt-Aktie verstärkt in den Fokus der Analysten. Das Unternehmen gilt insbesondere im Bereich gepanzerter Fahrzeuge und Luftverteidigung als hervorragend positioniert – zwei Segmente, in denen derzeit stark investiert wird. Diese Einschätzung teilen mehrere große Investmenthäuser, wobei die Kursziele zuletzt spürbar angehoben wurden.

JPMorgan hat am Mittwoch das Kursziel für Hensoldt von 110 Euro auf 120 Euro angehoben und das Rating "Overweight" bestätigt. Analyst David Perry sieht die Bayern "extrem gut positioniert für zwei Aufrüstungsbereiche in Deutschland: Gepanzerte Fahrzeuge und Luftverteidigung". Seine Prognosen zur Panzerproduktion seien zuletzt "enorm nach oben revidiert" worden, was sich "ab 2027 in deutlich höheren Ergebnisschätzungen" für Hensoldt niederschlagen werde. In den Jahren zuvor wirkten jedoch höhere Zinsprognosen belastend.