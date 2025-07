Chinesischer Alleskönner: Wer jetzt nicht kauft, ist selbst schuld!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – Baidu

Zu Börsengewinnen gehört oft eine gehörige Portion Geduld dazu. Auf eine besonders harte Probe hat Anlegerinnen und Anleger in den vergangenen Jahren der chinesische Internet- und Technologiewert Baidu gestellt – und dass, obwohl das Unternehmen alles bietet, was man sich aus Anlegerperspektive wünschen kann: Ein breit aufgestelltes Geschäftsmodell, eine solide Unternehmensbilanz und das zu einem äußerst günstigen Preis.

Vom reichweitenstärksten Suchmaschinenanbieter Chinas hat sich Baidu in der Vergangenheit zu einem forschungs- und entwicklungsstarken Technologieunternehmen gewandelt. Die Selbstfahrplattform Apollo gilt als technologisch führend und dem Autopiloten von Tesla meilenweit voraus. Dazu kommt mit Ernie ein äußerst leistungsstarker Chatbot, der trotz der Exportbeschränkungen für KI-Halbleiter immer weiter entwickelt werden konnte.

Diese Entwicklungen flogen lange Zeit unter dem Radar – doch die am Dienstag bekanntgegebene Partnerschaft mit dem Fahrdienstleister Uber hat Baidu zu neuer Aufmerksamkeit verholfen. Dazu kommt die in Aussicht gestellte Aufhebung von Exportbeschränkungen von KI-Halbleitern, die zu kräftigen Kursgewinnen bei chinesischen Technologiewerten geführt hat. Diese Entwicklungen bescherten der Aktie einen kräftigen Kurssprung, dem jetzt weitere Gewinne folgen könnten.

Baidu Chartsignale

Kurzfristiger Aufwärtstrend: Nach einem Einbruch im April befindet sich die Aktie auf Erholungskurs. Dabei ist ihr die Etablierung eines kurzfristigen Aufwärtstrends gelungen.

Nach einem Einbruch im April befindet sich die Aktie auf Erholungskurs. Dabei ist ihr die Etablierung eines kurzfristigen Aufwärtstrends gelungen. Erste Kaufsignale: Auch in den technischen Indikatoren ist es zu Verbesserungen gekommen. Dabei sind erste prozyklische Kaufsignale entstanden.

Auch in den technischen Indikatoren ist es zu Verbesserungen gekommen. Dabei sind erste prozyklische Kaufsignale entstanden. Ausbruch bahnt sich an: Baidu handelt mit der Chance auf einen Ausbruch über die langfristige Trends bestimmende 200-Tage-Linie, was für einen Trendwechsel spräche.

Baidu handelt mit der Chance auf einen Ausbruch über die langfristige Trends bestimmende 200-Tage-Linie, was für einen Trendwechsel spräche. Chance auf hohe Gewinne: Zur Oberseite bietet die Aktie viel Platz, auch weil die Unternehmensbewertung fast konkurrenzlos günstig ist.

So günstig dürfte es Baidu nicht mehr lange geben!

Übergeordnet befindet sich die Baidu-Aktie nach dem Erreichen eines Allzeithochs bei rund 354,00 US-Dollar im Februar 2021 in einem Abwärtstrend. Seit rund einem Jahr ist es aber zu erkennbaren Bodenbildungsbemühungen der Käuferinnen und Käufer gekommen, sodass mittelfristig von einem Seitwärtstrend gesprochen werden kann.

Eine steile, wenn auch nicht nachhaltige Gegenbewegung ereignete sich im vergangenen Spätsommer, seither war das Kursgeschehen zur Oberseite gedeckelt und orientierte sich überwiegend an den gleitenden Durchschnitten, deren Über- oder Unterschreiten in aller Regel folgenlos blieb und nicht für nachhaltige Impulse sorgte.

Eine Sondersituation ergab sich im April mit der Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China, wo die Horizontalunterstützung bei 80,00 US-Dollar aufgegeben wurde. Seither befindet sich die Aktie jedoch wieder in einer Erholungsbewegung, die von steigenden technischen Indikatoren begleitet wird.

In den technischen Indikatoren braut sich was zusammen

Dieses Detail ist wichtig, da es für eine nachhaltige Trendbewegung spricht. Diese These wird untermauert durch die Etablierung einer Aufwärtstrendlinie sowie der Rückeroberung der gleitenden Durchschnitte. Vor allem der Kurssprung am Dienstag verhalf der Aktie zu einem komfortablen Abstand zur vielbeachteten 200-Tage-Linie, wenngleich diese am Mittwoch bereits wieder zu unterschritten werden droht.

Nichtsdestotrotz sind die in den vergangenen Wochen erreichten Verbesserungen substanziell. Der Relative-Stärke-Index (RSI) signalisiert mit einem Wert oberhalb von 50 ersten technischen Rückenwind, während der Trendstärkeindikator MACD über die Nulllinie geklettert ist und den Erholungstrend damit bestätigt. Zudem notiert er oberhalb seiner Signallinie, was mit der Möglichkeit einer Trendbeschleunigung einhergeht.

Abgesichert nach unten, viel Platz nach oben

Während die Aktie zur Unterseite durch die 50-Tage-Linie sowie die Horizontalunterstützung bei 85,00 US-Dollar und der Aufwärtstrendlinie gut abgesichert ist, bietet sie nach oben hin viel Platz. Zwar liegt bei 95,00 US-Dollar ein Horizontalwiderstand, der in dichtem Abstand von der Abwärtstrendlinie gefolgt wird, doch die eigentliche Hürde – das beweist der Pullback zur Wochenmitte – stellt die 200-Tage-Linie dar.

Sollte diese also erneut überwunden werden, könnte die Aktie rasch in Richtung 105,00 US-Dollar ansteigen, was ein unmittelbares Potenzial von mehr als 15 Prozent bedeutet. Sollte dieser Anstieg in eine nachhaltige Trendwende münden, dürfte außerdem mittelfristig das 52-Wochen-Hoch bei 115 US-Dollar attackiert werden.

Die Aktie ist einfach zu günstig, um sie zu ignorieren

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung wären selbst noch höhere Kurse gerechtfertigt. Gegenwärtig handelt Baidu zum 9,8-Fachen der in diesem Geschäftsjahr erwarteten Gewinne. Das liegt um ein Drittel sowohl unter dem historischen Durchschnitt der Aktie als auch dem Branchenmittel und verdeutlicht, wie günstig die Aktie derzeit zu haben ist.

Auch beim Blick auf andere Bewertungskennziffern kann Baidu überzeugen. Besonders hohe Abschläge im Branchenvergleich ergeben sich beim Verhältnis von Unternehmenswert zum operativen Gewinn (EV/EBITDA), wo Baidu mit einem Abschlag von 12,6 Prozent handelt. Beim Kurs-Buch-Verhältnis handelt der Konzern mit rund 0,8 sogar um 62,8 Prozent unter dem mittleren Branchenwert. Dieser Umstand ergibt sich vor allem aus dem hohen Bestand liquider Reserven, die sich auf fast 20 Milliarden US-Dollar belaufen – bei einer Marktkapitalisierung von 32,1 Milliarden US-Dollar.

Angesichts der günstigen Bewertung und der soliden Unternehmensbilanz sind Analystinnen und Analysten mehrheitlich optimistisch. Bei insgesamt 33 Bewertungen kommt die Aktie 17-Mal auf "Kaufen", weitere dreimal ist zum Übergewichten empfohlen. Dem stehen 12 Bewertungen mit "Halten" sowie eine Verkaufsempfehlung gegenüber. Daraus ergibt sich in Summe eine klare Kaufempfehlung. Im Mittel nennen Wall-Street-Expertinnen und -Experten ein Kursziel von 104,75 US-Dollar, was einer Upside von 21,2 Prozent entspricht. Das steht in Einklang mit aus dem Chart ableitbaren Kurszielen.

Baidu auf einen Blick

ISIN: US0567521085

US0567521085 Marktkapitalisierung: 32,1 Milliarden US-Dollar

32,1 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: -

- KGVe 2025: 9,8

9,8 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Kaufen Fairer Wert (laut Konsens): 104,75 US-Dollar

104,75 US-Dollar Aufwärtspotenzial: 21,2 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Baidu ist in dieser Woche nicht die einzige China-Aktie, die sich substanziell steigern konnte, auch für Alibaba und Co. zeigen die Kurse wieder nach oben. Das spricht für ein breites Interesse an chinesischen Technologiewerten und könnte zu einem erneuten Run führen. Angesichts seiner völlig unterschätzten Bewertung ist Baidu aber in einer besonders aussichtsreichen Position für Kursgewinne.

Anlegerinnen und Anleger, die das noch nicht gehobene Potenzial der Aktie nutzen und dabei überproportional hohe Gewinne einfahren möchten, können das mithilfe des Call-Optionsscheines JT3ZU6 tun. Dieser verfügt über einen Basispreis von 85,00 US-Dollar und eine Laufzeit bis zum 16. Januar 2026. Daraus ergibt sich ein effektiver Hebel (Omega) von 4,0 und die Chance auf starke Renditen, wie das folgende Auszahlungsprofil für einige beispielhafte Fälle zeigt:

Doch Vorsicht: Sollte Baidu zum Laufzeitende unterhalb des Basispreises von 85,00 US-Dollar notieren, verfällt JT3ZU6 wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr. Um diese zu reduzieren, sollte die Position verkauft werden, wenn die Aktie nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unter 80 US-Dollar fällt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion