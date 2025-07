Peter Thiel steigt bei BitMine ein – Aktie explodiert um ein Viertel

Die Aktie von BitMine Immersion Technologies ist am Mittwoch bereits vorbörslich um bis zu 25 Prozent gestiegen, nachdem eine Beteiligung des Tech-Milliardärs Peter Thiel bekannt wurde. Wie aus einer SEC-Meldung hervorgeht, hat Thiel über seinen Founders Fund Growth II Management einen Anteil von 9,1 Prozent an dem Unternehmen erworben, was rund 5,09 Millionen Aktien entspricht. Die Transaktion signalisiert wachsendes institutionelles Interesse an Ethereum als strategischem Vermögenswert.

BitMine war ursprünglich im Bitcoin-Mining tätig, hat jedoch unter CEO Jonathan Bates und dem neuen Chairman Tom Lee seinen Fokus auf Ethereum-Treasuries verlagert. Das Unternehmen hält derzeit über 163.000 Ether, was einem Gegenwert von rund 500 Millionen US-Dollar entspricht. Damit gehört BitMine zu den größten börsennotierten Unternehmen mit bedeutenden Ethereum-Beständen.