Starkes Kundengeschäft - Genossenschaftliche FinanzGruppe erwirtschaftet Gewinn von 10,8 Milliarden Euro im Jahr 2024

Frankfurt (ots) -



- Zweithöchstes Ergebnis überhaupt

- Kolak: "Gehen Zukunftsthemen aus Position der Stärke an"

- Reform der genossenschaftlichen Institutssicherung läuft auf Hochtouren

- Banking der Zukunft, Mitgliedschaft und demografischer Wandel im Fokus



Die Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken hat im

Geschäftsjahr 2024 in einem herausfordernden Umfeld ein erfreuliches Ergebnis

erzielt: Der konsolidierte Gewinn vor Steuern lag bei 10,8 Milliarden Euro. Dies

ist das zweithöchste Ergebnis in mehr als 20 Jahren konsolidierter

Jahresabschluss; zugleich aber ein Rückgang im Vergleich zum Rekordergebnis

2023, das 14,4 Milliarden Euro betragen hatte. Im Fünfjahresvergleich liegt das

Ergebnis auf dem Durchschnittsniveau - ein Beleg für die anhaltend hohe

Ertragskraft der Gruppe. Das Eigenkapital konnte um rund fünf Prozent auf 150,3

Milliarden Euro gesteigert werden. Ihre Risikovorsorge hat die

genossenschaftliche FinanzGruppe im Geschäftsjahr 2024 auf 4,9 Milliarden Euro

deutlich erhöht, vorwiegend, um in einem gesamtwirtschaftlich schwachen Umfeld

gut gewappnet zu sein.







Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

(BVR), Marija Kolak, anlässlich der Präsentation des Jahresabschlusses. Die

Zahlen seien Ausdruck des Vertrauens von mehr als 30 Millionen Kundinnen und

Kunden sowie rund 18 Millionen Mitgliedern. Kolak machte zugleich deutlich: "Wir

ruhen uns nicht auf dem Erreichten aus. Das Ergebnis verschafft uns eine

Position der Stärke bei den Zukunftsthemen, an denen wir für unsere Gruppe

arbeiten." So investiere die Gruppe gezielt in Innovation und Digitalisierung -

von der digitalen Mitbestimmung für Mitglieder über KI-optimierte Prozesse bis

hin zum Einstieg in den Kryptohandel. "Wir gestalten das Banking der Zukunft,

modernisieren die Mitgliedschaft und schaffen Angebote, die auch jüngere

Zielgruppen für die genossenschaftliche Idee begeistern."



Als strategisches Zukunftsthema verwies Kolak auch auf den demografischen

Wandel. "Einige Regionen wachsen, andere kämpfen mit starkem Rückgang und

zunehmender Alterung. Als genossenschaftliche FinanzGruppe sind wir ein aktiver

Teil regionaler Lebensräume. Wir übernehmen deshalb Mitverantwortung dafür, dass

diese auch in Zukunft lebendig, wirtschaftlich stark und attraktiv bleiben."

Gemeinsam mit dem Institut der deutschen Wirtschaft in Köln entwickelt die

Gruppe dafür Prognosen und Szenarien bis auf Landkreisebene.



Die BVR-Präsidentin gab außerdem einen umfassenden Einblick in tiefgreifende Seite 1 von 3 Seite 2 ►





"Unsere Gruppe hat eines ihrer besten Ergebnisse überhaupt erzielt", sagte diePräsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken(BVR), Marija Kolak, anlässlich der Präsentation des Jahresabschlusses. DieZahlen seien Ausdruck des Vertrauens von mehr als 30 Millionen Kundinnen undKunden sowie rund 18 Millionen Mitgliedern. Kolak machte zugleich deutlich: "Wirruhen uns nicht auf dem Erreichten aus. Das Ergebnis verschafft uns einePosition der Stärke bei den Zukunftsthemen, an denen wir für unsere Gruppearbeiten." So investiere die Gruppe gezielt in Innovation und Digitalisierung -von der digitalen Mitbestimmung für Mitglieder über KI-optimierte Prozesse bishin zum Einstieg in den Kryptohandel. "Wir gestalten das Banking der Zukunft,modernisieren die Mitgliedschaft und schaffen Angebote, die auch jüngereZielgruppen für die genossenschaftliche Idee begeistern."Als strategisches Zukunftsthema verwies Kolak auch auf den demografischenWandel. "Einige Regionen wachsen, andere kämpfen mit starkem Rückgang undzunehmender Alterung. Als genossenschaftliche FinanzGruppe sind wir ein aktiverTeil regionaler Lebensräume. Wir übernehmen deshalb Mitverantwortung dafür, dassdiese auch in Zukunft lebendig, wirtschaftlich stark und attraktiv bleiben."Gemeinsam mit dem Institut der deutschen Wirtschaft in Köln entwickelt dieGruppe dafür Prognosen und Szenarien bis auf Landkreisebene.Die BVR-Präsidentin gab außerdem einen umfassenden Einblick in tiefgreifende