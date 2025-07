Friedrich Vorwerk Group Aktie mit kräftigem Kursplus - 16.07.2025

Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.

Friedrich Vorwerk Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.07.2025

Die Friedrich Vorwerk Group Aktie notiert aktuell bei 78,65€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +9,08 % zugelegt, was einem Anstieg von +6,55 € entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?