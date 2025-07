JPMorgan Chase: Analyst erwartet weiteres Wachstum nach starken Quartalszahlen

Die Anpassung des Kursziels folgt auf die starke Performance der Bank im zweiten Quartal, in dem der Umsatz mit 45,68 Milliarden US-Dollar die Erwartungen von 44,06 Milliarden US-Dollar übertraf. Besonders positiv fiel die Entwicklung im Investmentbanking aus, das im Verlauf des Quartals eine spürbare Belebung erlebte. Zudem hob JPMorgan seine Prognose für das Nettozinsergebnis des Gesamtjahres auf etwa 95,5 Milliarden US-Dollar an, was rund eine Milliarde US-Dollar mehr als die vorherige Erwartung entspricht.

Nach der jüngsten Veröffentlichung der Quartalszahlen von JPMorgan Chase zeigt sich Wells-Fargo-Analyst Mike Mayo optimistisch und hebt sein Kursziel für die Aktie an. Mayo, der JPMorgan als "Best-in-Class" bezeichnet, erhöhte sein Kursziel von 320 auf 325 US-Dollar. Dies impliziert ein Potenzial von über 13 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs vom Dienstag.

Laut Mayo untermauern diese Ergebnisse die positive Prognose für die kommenden Monate. Die gestiegenen Aktivitäten im Kreditgeschäft und in den Kapitalmärkten dürften auch in den nächsten Quartalen für weiteres Wachstum sorgen. Hervorzuheben ist insbesondere die organische Entwicklung der Bank: So wurden im zweiten Quartal 500.000 neue Girokonten eröffnet und das Unternehmen erzielte Rekordzahlen bei den Vermögensverwaltungserlösen und im Kapitalbereich.

Mayo schätzt, dass JPMorgan in den nächsten drei Jahren etwa 200 Milliarden US-Dollar an überschüssigem Kapital erwirtschaften wird, bevor das Unternehmen Aktienrückkäufe tätigt. Darüber hinaus sieht er die Möglichkeit, dass die Bank in den kommenden Jahren eine Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar erreichen könnte.

Mit einer positiven Einschätzung von 15 von 26 Analysten bleibt JPMorgan ein heißer Tipp für Investoren. Die Aktie hat in den letzten drei Monaten fast 25 Prozent zugelegt und liegt im laufenden Jahr bereits 19 Prozent im Plus. Damit schlägt sie den breiten Markt auf ganzer Linie.

Trotz dieser positiven Einschätzungen bleiben neun Analysten neutral und vergeben ein "Hold"-Rating.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





