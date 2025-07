Cash-Quote fällt auf 10-Jahres-Tief: "Sell Signal" für Aktienmärkte

Die jüngste Umfrage der Bank of America (BofA) unter globalen Fondsmanagern offenbart eine zunehmende Risikobereitschaft an den Finanzmärkten – mit möglichen Warnsignalen für eine überdehnte Aktienrallye. So ist der durchschnittliche Bargeldbestand der Fonds auf 3,9 Prozent gefallen – der niedrigste Wert seit über einem Jahrzehnt. Für BofA-Chefstratege Michael Hartnett ein klassisches Verkaufssignal.

"Die Anlegerstimmung ist so bullish wie seit Februar 2025 nicht mehr, aufgrund des größten Anstiegs beim Gewinnoptimismus seit Juli 2020 und eines Rekordanstiegs der Risikobereitschaft in den letzten drei Monaten."