Meta, Hensoldt, Astrazeneca und Thyssenkrupp – Die Analystenstimmen des Tages

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta von 790 auf 845 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit "Zuck geht All-in bei KI" betitelte Analyst Brent Thill seine am Mittwoch vorliegenden Einschätzung des Facebook-Mutterkonzerns. Besitzer Mark Zuckerberg hatte am Dienstag Milliardeninvestitionen in KI-Rechenzentren angekündigt. Thill hob zudem seine Schätzungen für das zweite Quartal und das Gesamtjahr an.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hensoldt von 110 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Bayern seien extrem gut positioniert für zwei Aufrüstungsbereiche in Deutschland: Gepanzerte Fahrzeuge und Luftverteidigung, schrieb David Perry in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. In den vergangenen Wochen habe er seine Schätzungen für die Produktion der Panzerfahrzeuge enorm nach oben revidiert. Dies schlage bei Hensoldt ab 2027 in deutlich höheren Ergebnisschätzungen durch. In den Jahren zuvor belasteten höhere Zinsprognosen.

Barclays hebt das Kursziel für Thyssenkrupp an

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 4,90 auf 7,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Tom Zhang riet am Dienstag zur "taktischen Vorsicht" in der europäischen Stahlbranche angesichts der Risiken für die Nachfrage und durch Zölle. Die Sektorbewertung liege relativ zur Profitabilität für warmgewalzten Stahl (HRC) nahe am Fünfjahreshoch. Bei Thyssenkrupp hält er eine Präzisierung der Jahresziele an das untere Ende der Konzernspanne für möglich und kappte seine Prognosen deutlich. Das Kursziel steigt dennoch kräftig - vor allem wegen der höheren Bewertung der Marinesparte.

JPMorgan stuft Astrazeneca auf "Overweight"

Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca nach nicht erreichtem Ziel einer Phase-III-Studie zu Anselamimab gegen AL-Ayloidose mit einem Kursziel von 14000 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon sieht die Nachricht des Pharmakonzerns am Mittwoch "leicht negativ" für die Aktie. Dabei verwies er darauf, dass die Ergebnisse von Anselamimab für die Investoren nicht allzu stark im Fokus gestanden hätten. Gewartet werde vielmehr auf die anstehenden Phase-III-Ergebnisse für gefu MG und für ALXN1850 in der zweiten Jahreshälfte.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

Tipp aus der Redaktion: Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 645,96 $ , was einem Rückgang von -9,38% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer