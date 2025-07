Warum schnellere Genehmigungen nicht automatisch mehr Wohnungen bedeuten (FOTO)

Velburg (ots) - "Bauturbo" heißt das neue Zauberwort der Politik - schnellere

Genehmigungsverfahren sollen die Wohnungsnot lindern. Doch Branchenkenner

bleiben skeptisch: Denn ein genehmigter Bau ist noch lange kein gebauter. Hohe

Zinsen, Fachkräftemangel und fehlende Wirtschaftlichkeit bremsen viele Projekte

schon vor dem ersten Spatenstich aus.



Schnelle Genehmigungen helfen nur, wenn der Bau auch realistisch finanzierbar

ist und das ist er aktuell oft nicht. Dieser Beitrag verrät, warum der Bauturbo

allein das Problem nicht löst, welche Hürden danach noch warten und was es

wirklich braucht, um bezahlbaren Wohnraum zügig auf den Markt zu bringen.





Politische Versprechungen: Das steckt hinter dem BauturboDer sogenannte Bauturbo ist keine völlig neue Idee. Im Prinzip gibt es bereitsein Gesetz, das Baugenehmigungen beschleunigen soll: die sogenannteGenehmigungsfiktion. Diese besagt, dass die Behörden in den meistenBundesländern nur drei Monate Zeit haben, um über einen Bauantrag zuentscheiden. Reagieren sie innerhalb dieser Frist nicht, gilt der Antragautomatisch als genehmigt.In der Praxis kommt es trotzdem immer wieder zu Verzögerungen. Das liegt vorallem daran, dass die Genehmigungsfiktion nur greift, wenn alle Unterlagenvollständig vorliegen. Manche Behörden warten deshalb fast bis zum Ablauf derDreimonatsfrist, um den Antragstellern dann mitzuteilen, dass noch wichtigeDokumente fehlen. Andere Ämter stellen Bauwillige vor die Wahl: Entweder sieverzichten freiwillig auf ihr Recht, dass der Antrag automatisch als genehmigtgilt, oder die Behörde prüft den Antrag besonders genau.Der viel beworbene Bauturbo muss also erst noch zeigen, dass er tatsächlich fürmehr Tempo sorgt - im Unterschied zur Genehmigungsfiktion, die dieses Zielbislang nur teilweise erreicht hat. Außerdem sollte man die Wirkung schnellererGenehmigungsverfahren auf die Wohnungsnot nicht überschätzen. Natürlich stimmtes, dass langwierige Prozesse Bauprojekte ausbremsen können. Aber ob tatsächlichgebaut wird und wie schnell das geschieht, hängt nicht nur von den Genehmigungenab. Es gibt noch viele andere Gründe, die zur aktuellen Wohnraumknappheitbeitragen.Ursachen für Verzögerungen beim WohnungsbauEin wichtiger Grund dafür, dass so wenig neu gebaut wird, sind die starkgestiegenen Baukosten. Davon sind viele Bereiche betroffen: die Preise fürBaumaterialien, die Energiekosten und auch die höheren Löhne für Fachkräfte. FürBauherren bedeutet das, dass sie für dasselbe Projekt heute deutlich mehr zahlenmüssen als noch vor einigen Monaten. Viele entscheiden sich daher, geplante