American Express zunächst abgeprallt

Nach erfolgreicher Auflösung einer bullischen Flagge im November 2023 hat sich American Express erneut auf der Oberseite in Bewegung gesetzt und konnte infolgedessen bis Januar dieses Jahres auf 326,27 US-Dollar zulegen und damit einen wichtigen Schritt in Richtung eines mittelfristigen Kaufsignals gehen. Ein erneuter Test vor wenigen Tagen konnte die Erwartung weiterer Signale bislang aber nicht erfüllen, American Express ist zur Unterseite abgeprallt und befindet sich nun in einem mutmaßlich kurzfristigen Konsolidierungsereignis. Gelingt es aber bald einen tragfähigen Boden zu finden, könnten sich die Hinweise zu einem Folgekaufsignal verdichten.

Inverse SKS-Formation weiter möglich