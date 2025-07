S&P Global: Marktführer in Finanzdienstleistungen mit starkem Wachstum

S&P Global Inc. (ehemals McGraw-Hill Financial) ist einer der stärksten Anbieter von Informationsdienstleistungen für kaufmännische sowie finanz- und verwaltungstechnische Bereiche. Dank der Kreditratingagentur Standard & Poor`s (S&P) und als Schöpfer bedeutender Börsenindizes wie beispielsweise des S&P 500 ist das Unternehmen weltweit bekannt. Der Konzern ist in seinen Märkten entweder global führend oder mindestens die Nummer Zwei. Bei den bekannten Kreditratings, die rund ein Drittel des Konzernumsatzes einspielen, kommt S&P Global auf einen Marktanteil von knapp 50 Prozent. Vor drei Jahren übernahm die Gruppe den Londoner Finanzdienstleister IHS Markit, führend bei Indizes für Anleihen und ein renommiertes Analysehaus für Trends im Fahrzeugmarkt.

Preissetzungsmacht durch starke Marktstellung

Die starke Marktstellung sichert dem Unternehmen Preissetzungsmacht – allein das Rating einer einzigen Anleihe spült rund 125.000 bis 500.000 US-Dollar in die Kasse. So ist es kaum verwunderlich, dass die Vorsteuer-Gewinnmarge beachtliche 42% beträgt. Die wachsende Nachfrage nach Analysedienstleistungen beschert dem Unternehmen robuste und hohe Wachstumsraten. Während der letzten fünf Jahre wuchs der Konzernumsatz um durchschnittlich rund 13,8% p.a. auf 14,2 Mrd. US-Dollar, während das operative Ergebnis um ca. 8,7% jährlich auf 5,74 Mrd. US-Dollar anzog.