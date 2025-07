Langsameres Wachstum im europäischen Industriegütersektor angesichts geopolitischer Herausforderungen

München (ots) - Laut einer aktuellen Studie der globalen Strategieberatung

Oliver Wyman, einem Unternehmen von Marsh McLennan (NYSE: MMC), erwarten rund

die Hälfte der befragten Entscheider in der europäischen Industriegüterbranche

für das laufende Jahr kein Wachstum, sondern gehen von Stagnation (39 Prozent)

oder Umsatzeinbußen (zehn Prozent) aus.



Für die diesjährige Studie " The State of the Industrial Goods Sector " wurden

140 Führungskräfte führender europäischer Industriegüterunternehmen befragt.

Zudem wurden 240 börsennotierte Unternehmen, die im Oliver Wyman Industrial

Goods (IGO) Europe Index zusammengefasst sind, analysiert. Die Ergebnisse

dokumentieren einen wachsenden Pessimismus: Auf einer Skala von 1 bis 10 nach

der Stimmung hinsichtlich der Geschäftslage befragt, ergab sich ein

Durchschnittswert von 5,4 - im Vorjahr lag dieser noch bei 6,5. Besonders

negativ eingestellt zeigten sich die Entscheider in Deutschland mit einem

Mittelwert von 5,0.





