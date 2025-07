Mehr Schutz für Nord- und Ostsee / DBU-Meeresnaturschutzfonds - Jahrespressekonferenz

Osnabrück (ots) - Nahrungsquelle, Klimaschützer, Naturparadies von Seegras bis

Schweinswal, Nutzung von Fischerei bis Freizeit, von Schifffahrt bis

Offshore-Windkraft: Die Meere, insbesondere Nord- und Ostsee, sind unentbehrlich

für Mensch und Wirtschaft. Doch die Vielzahl der Nutzungen belastet und bedroht

zunehmend die Meeresumwelt. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) als eine

der kapitalkräftigsten Umweltstiftungen Europas hat deshalb heute (Mittwoch) auf

der digitalen Jahrespressekonferenz (https://www.dbu.de/youtubejahrespk2025)

(JPK) ein neues Instrument vorgestellt, das künftig zu den größten

Förderbereichen der Stiftung zählt: den DBU-Meeresnaturschutzfonds (https://www.

dbu.de/foerderung/projektfoerderung/foerderthemen/meeresnaturschutzfonds/) .

"Damit Nord- und Ostsee ökologisch und ökonomisch kraftvoll bleiben, ist mehr

Meeresschutz notwendig", sagte DBU-Generalsekretär Alexander Bonde auf der JPK.

Der Ausbau von Windkraft auf See sei "unabdingbar, um Klimaziele und

Energiewende zu erreichen - aber so naturverträglich und meeresumweltfreundlich

wie möglich".



Ausgleichszahlungen für Lizenzen zum Bau von Offshore-Windenergieanlagen





Der DBU-Meeresnaturschutzfonds ist zustande gekommen durch eine Zustiftung desBundesumweltministeriums (https://www.bundesumweltministerium.de/) Ende 2024 inHöhe von 400 Millionen Euro. Die Mittel stammen aus Ausgleichszahlungen fürLizenzen zum Bau von Offshore-Windenergieanlagen (OWEA). "In Deutschland stehtnun mit dem DBU-Meeresnaturschutzfonds eine dauerhafte und nachhaltige Förderungzur Verfügung, um künftig die Meerökosysteme besonders in Nord- und Ostsee zubewahren", so Bonde.DBU-Meeresnaturschutzfonds fördert Naturschutz und nachhaltige InfrastrukturBonde zufolge wirkt der DBU-Meeresnaturschutzfonds künftig doppelt: erstens dielangfristige Finanzierung von Meeresnaturschutz in und an Nord- und Ostsee sowiederen Zuflüssen; zweitens die Förderung von Innovationen und nachhaltigerTechnik für ökologischeren Ausbau der Offshore-Windkraft und der maritimenInfrastruktur. Das Potenzial für Projekte im DBU-Meeresnaturschutzfonds zumErhalt und zur Wiederherstellung von Meeresökosystemen mit all ihrer Flora undFauna ebenso wie zur Schadensminimierung bei verschiedenen Nutzungen sei alsoriesig. "Das umfasst den ganzen Bereich maritimer Technologie, reicht vonSchallminderung über Antriebe der Schifffahrt bis hin zu innovativenVerlegetechniken etwa für Rohrleitungen, Daten- und Energiekabel", so derDBU-Generalsekretär auf der digitalen Jahrespressekonferenz. Geplant ist einejährliche Förderung von ungefähr zehn Millionen Euro, zur Startphase in diesemJahr sind es fünf Millionen Euro. Neben Projekten soll der