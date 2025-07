BARCLAYS stuft HSBC HLDGS auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HSBC von 1200 auf 1150 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Aman Rakkar am Dienstag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der britischen Bankenbranche. Er geht davon aus, dass HSBC und Standard Chartered den zwischenzeitlichen Rutsch der Zinsen für Interbankenkredite in Hongkong-Dollar überwunden haben. Sein Favorit ist aber Lloyds./ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2025 / 18:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2025 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 10,72EUR auf Tradegate (16. Juli 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Aman Rakkar

Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 11,5

Kursziel alt: 12

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m