Bond-Showdown rückt näher: USA könnten sich an ihren Schulden verheben

Denn mit jedem Basispunkt, den die langfristigen Zinsen zulegen, steigen die Kosten für Hypotheken, Unternehmensanleihen und für den US-Staat selbst. Allein in diesem Jahr müssen laut US-Finanzministerium rund 7,3 Billionen US-Dollar an Schulden refinanziert werden. Gleichzeitig befindet sich die Nettoemission neuer Staatsanleihen laut Analystenschätzungen auf dem Weg zu fast 500 Milliarden US-Dollar, allein im aktuellen Quartal.

Die Ruhe ist trügerisch. Während Aktienmärkte an der Oberfläche weiter stabil wirken, bereitet sich der Anleihemarkt auf eine Zeitenwende vor. Die Renditen für langfristige US-Staatsanleihen ziehen wieder an, vor allem wegen wachsender Zweifel an der Finanzierbarkeit amerikanischer Schulden. Die Rendite 30-jähriger Treasuries stieg zuletzt über die Marke von 5 Prozent, ein Niveau, das alles andere als harmlos ist.

Das Problem dabei ist, dass die Nachfrage kaum noch mit dem Angebot Schritt halten kann. Das Angebot an Treasuries wird in diesem und im nächsten Quartal die Nachfrage übersteigen, erwarten 77 Prozent der von Reuters befragten Bond-Strategen. Das bedeutet: Um Käufer zu finden, muss der Staat höhere Renditen bieten, was die sowieso schon hohe Zinslast nur noch weiter verschärft. Es droht ein Teufelskreis.

Ein zentraler Faktor ist der sogenannte "Term Premium", also die Risikoprämie, die Investoren für das Halten langfristiger Anleihen verlangen. Diese Prämie war jahrelang niedrig, teils sogar negativ. Doch aufgrund der Auswirkungen der US-Zollpolitik, steigender Inflation und wachsender politischer Unsicherheit zieht sie spürbar an.

"Ich denke, die Zinsen werden strukturell steigen, bis sie entweder zu restriktiv für die Realwirtschaft werden oder die Regierung gezwungen ist, Ausgaben zu kürzen", warnt Connor Fitzgerald von Wellington Management. Die Schulden seien für den US-Staat zwar weiterhin finanzierbar, aber nur noch zum Preis steigender Risikoaufschläge.

Der legendäre Hedgefonds-Manager Stanley Druckenmiller, der maßgeblich am Sieg von George Soros gegen die Bank of England beteiligt war, sieht das ähnlich und hat längst reagiert. Bereits seit Herbst 2024 wettet er gegen langfristige US-Staatsanleihen und hat seinen Einsatz auf bis zu 25 Prozent seines Portfolios ausgebaut. Seine These: Die USA stehen vor einem stagflationären Szenario mit schwachem Wachstum und hartnäckiger Inflation. Langläufer verlieren in beiden Fällen, entweder wegen Inflation, oder weil das Vertrauen in Washingtons Schuldenpolitik erodiert.

Eine Bestätigung seiner erwartungen kam mit den jüngsten Inflationsdaten für Juni, die so stark gestiegen sind wie seit Januar nicht mehr. Die Jahresrate kletterte auf 2,7 Prozent, die Kernrate sogar auf 2,9 Prozent. Ursache sind offenbar die neuen Importzölle von US-Präsident Donald Trump, die sich in Möbel-, Spielzeug- und Elektronikpreisen bereits bemerkbar machen. Und am 1. August drohen neue Zölle auf Importe aus Mexiko und der EU von bis zu 30 Prozent, die die Preissteigerung weiter antreiben dürften.

Für die Federal Reserve wird es damit immer schwieriger, ihren angekündigten Zinssenkungskurs umzusetzen. "Das Fenster für weitere Zinssenkungen 2025 schließt sich", sagt Ökonomin Lauren Henderson von Stifel. Am Markt wächst die Erwartung, dass die Leitzinsen länger hoch bleiben müssen und die langfristige Zinsen entsprechend steigen.

Druckenmiller setzt deshalb doppelt: Er ist short in Langläufern, aber gleichzeitig long in zweijährigen Treasurys, gehebelt. Seine Wette: Wenn die Konjunktur einbricht, steigen die kurzen Bonds. Wenn die Inflation explodiert, kollabieren die langen. In beiden Fällen gewinnt er. Und wenn beides gleichzeitig passiert, verdient er doppelt. Druckenmiller ist einer der erfolgreichsten Hedgefondmanager aller Zeiten. Während des Bestehens von 1981 bis 2010 erzielte sein Duquesne Capital Management eine durchschnittliche jährliche Rendite von 30 Prozent, ohne ein einziges Verlustjahr.

Seine jetzige Wette ist auch ein Misstrauensvotum gegen eine US-Finanzpolitik, die auf immer größerer Verschuldung basiert, gegen eine Fed, die in der Zwickmühle steckt, und gegen einen Markt, der zunehmend nur noch durch "regulatorische Tricks" am Laufen gehalten wird.

Der Showdown ist nicht mehr weit entfernt. Entweder zwingt der Markt die Regierung zu Sparmaßnahmen, oder die Renditen steigen so lange, bis die Schulden nicht mehr finanzierbar sind und sich das System selbst korrigiert.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion