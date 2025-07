Eine Value-Qualitäts-Dividendenaktie mit 4,8 % Rendite, wie sie Warren Buffett mag

Starke Wachstumswerte kommen für ihn hingegen nur dann in Frage, wenn sie wie Apple 2016 weit unter ihrem inneren Wert notieren.

Aktuell hält sich Warren Buffett angesichts der besser bewerteten US-Staatsanleihen bei Aktien zurück und wartet auf günstige Einstiegskurse. Doch einige Werte, die er aufgrund der Marktkapitalisierung nicht kaufen kann, sind bereits heute günstig bewertet.

Einer von ihnen ist Kuehne + Nagel.

Was Kuehne + Nagel auszeichnet

Kuehne + Nagel mit Sitz in Schindellegi (Schweiz) gehört mit etwa 400.000 Kunden, 1.300 Standorten in 100 Ländern und mehr als 77.000 Beschäftigten zu den weltweit führenden Logistikunternehmen. Es wurde 1890 durch August Kuehne und Friedrich Nagel in Bremen gegründet und bietet heute ein breites Spektrum an integrierten Logistikdienstleistungen an.

Dazu gehören im Wesentlichen die Seefracht, die Container- und Kühltransporte, Projektlogistik sowie Wertschöpfungsketten-Optimierung bietet, die Luftfracht, die Charterdienste, zeitkritische Sendungen, See-Luft-Kombinationslösungen, Airside-Logistik sowie Zoll- und Versicherungsdienstleistungen durchführt, der Landverkehr mit Komplett- und Teilladungsangeboten, Sammelguttransporten sowie netzwerkbasierten Logistiklösungen und die Vertragslogistik mit Lagerhaltung, Distribution, E-Commerce-Fulfillment, Retourenmanagement, Qualitätskontrollen, Werkslogistik sowie digitalen Lager- und Lieferkettenlösungen.

Das Angebot wird durch Zollabwicklungsdienste, Frachtversicherungen und branchenspezifische Services für Sektoren wie Luft- und Raumfahrt, Automobil- und Konsumgüterindustrie, Gesundheitswesen, Halbleiter und Lebensmittel sowie End-to-End-Logistiklösungen für den E-Commerce inklusive Lagerung, Zustellung und Retourenmanagement komplettiert.

Kuehne + Nagel besitzt aufgrund seiner globalen Präsenz zudem den großen Vorteil, weltweit agierenden Konzernen eine kombinierte See-, Luft-, Straßen- und Lagerlogistik inklusive Zollabwicklung und Versicherungsschutz aus einer Hand anbieten zu können.

Geschäftsentwicklung

2021 und 2022 profitierte Kuehne + Nagel von den Folgen der Coronaeinschränkungen und den stark steigenden Frachtraten. Sie haben sich in den Folgejahren normalisiert, sodass die Ergebnisse und mit ihnen der Aktienkurs wieder gesunken sind. Und dennoch lagen die Erträge 2024 über den Werten von 2020, was geglättet auf ein langfristig wachsendes Unternehmen hindeutet. Dies ist auch an den Gewinnmargen erkennbar, die trotz Rückgängen 2024 immer noch über dem Niveau von 2020 lagen.

Eigene Darstellung: Quelle: https://www.kuehne-nagel.com/company/investor-relations/financial-performance

Zwischen 2018 und 2024 sind Umsatz und Gewinn von 20.774 auf 24.802 Millionen Schweizer Franken beziehungsweise von 770 auf 1.181 Millionen Schweizer Franken gestiegen. Dabei erreichte Kuehne + Nagel eine durchschnittliche Gesamtkapitalrendite von hohen 11,5 Prozent und eine mittlere Nettomarge von 5,0 Prozent, während sich die Eigenkapitalquote bei etwa 27,8 Prozent (Stand: 2024) stabil hielt.

Eigene Darstellung: Quelle: https://www.kuehne-nagel.com/company/investor-relations/financial-performance

Positiv stimmen die zuletzt wieder anziehenden Ergebnisse. So haben sich Umsatz und Gewinn im ersten Quartal 2025 um 15 Prozent beziehungsweise 9,0 Prozent verbessert, während Kuehne + Nagel in der See- und Luftlogistik Marktanteile hinzugewann.

„Kuehne + Nagel ist stark in das neue Geschäftsjahr gestartet. Wir haben unseren Marktanteil erhöht , neue Kunden gewonnen und gleichzeitig die Rentabilität verbessert . Trotz des herausfordernden globalen wirtschaftlichen Umfelds erzielte das Unternehmen ein zweistelliges Wachstum beim Nettoumsatz. Wir sind weiterhin gut vorbereitet und positioniert, um unsere strategischen Ziele umzusetzen“, so der Vorstandsvorsitzende Stefan Paul.

Bewertung & Dividende

Aufgrund der jüngsten Kursrückgänge notiert die Aktie heute zu einer Dividendenrendite von 4,8 Prozent und zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,9 (15.07.2025).

Zwar ist die Dividende in den vergangenen zwei Jahren mit den Ergebnissen gesunken, langfristig infolge der anziehenden Frachtaufkommen und Logistikpreise aber gestiegen. Lag die Ausschüttung 2004 noch bei 0,70 Schweizer Franken, waren es 2025 schon 8,25 Schweizer Franken je Aktie.

Fazit

Kuehne + Nagel ist ein weltweit sehr gut aufgestellter Logistikkonzern, der sich auch nach der aktuellen Neuordnung der Handelsbeziehungen weiterentwickeln wird. Die Aktie ist hingegen günstiger geworden und deshalb heute zu einer hohen Dividendenrendite von 4,8 Prozent erhältlich.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion





