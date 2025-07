XTB startet Sommeraktion für neue Anleger (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 52,61 auf Tradegate (16. Juli 2025, 13:53 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +2,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,97 %. Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 50,65 Mrd.. Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -5,09 %/+70,84 % bedeutet.

Berlin (ots) - Der Online-Broker XTB startet eine neue Aktion, um privatenAnlegern den Einstieg in die Welt der Investments zu erleichtern. Ab soforterhalten neue Kundinnen und Kunden, die ein Handelskonto eröffnen und einebeliebige Ersteinzahlung leisten, eine kostenlose Mercedes-Benz Aktie(Wertpapierkennnummer 710000: die Aktie notiert am 15.07.2025 bei rund 52 Euro).Und das ganz ohne weitere Verpflichtungen. Die Aktion gilt für die ersten 2.000qualifizierten Teilnehmer."Wir möchten den Zugang zur Börse so einfach wie möglich gestalten", erklärtJens Chrzanowski, Deutschlandchef von XTB. "Mit der kostenlosen Aktieermöglichen wir nicht nur einen symbolischen Einstieg in die Geldanlage, sondernzeigen auch: Investieren kann einfach, transparent und kostengünstig sein." BeiXTB fallen keine Kontoführungs- oder Depotgebühren an. Der Handel mit Aktien undETFs ist kommissionsfrei bis zu einem monatlichen Handelsvolumen von 100.000Euro. Erst darüber hinaus würden Handelskommissionen anfallen."Viele Menschen scheuen den ersten Schritt, weil sie Kosten oder komplizierteProzesse befürchten", so Chrzanowski weiter. "Mit unserer Aktion senken wirdiese Einstiegshürden und bieten eine transparente und gebührenfreie Umgebungfür alle, die den Kapitalmarkt für sich entdecken möchten." Der Anmeldeprozessist denkbar einfach: Von der Anmeldung zur Kontoaktivierung dauert esdurchschnittlich nur 15 Minuten."Natürlich sagen wir mit der Aktien-Prämie auch 'herzlich willkommen bei XTB'",erläutert Chrzanowski weiter. "Lernen Sie XTB kennen, testen Sie uns und erlebenSie, wie einfach und dennoch professionell Trading sein kann. Neobroker gibt esin Deutschland einige, aber nicht überall erhalten Sie so umfangreicheFunktionen in der Trading App."Weitere Informationen zur Aktion und den Teilnahmebedingungen findenInteressierte unter: https://aktien.xtb.com/gratis-aktieÜber XTBXTB ist ein europäischer Online-Broker mit deutscher Niederlassung in Berlin,der Anlegern über eine innovative Online-Investitionsplattform und die XTBInvesting App sofortigen Zugang zu den Finanzmärkten auf der ganzen Welt bietet.Das 2004 in Polen gegründete Unternehmen unterstützt weltweit rund 1,5 MillionenKunden bei der Verwirklichung ihrer Trading-Ambitionen.Bei XTB sind wir bestrebt, eine Online-Investmentplattform zu entwickeln, dieunseren Kunden den Handel mit mehr als 6.300 Instrumenten ermöglicht, darunterAktien, ETFs, CFDs auf Währungspaare, Rohstoffe , Indizes, Aktien, ETFs undKryptowährungen. Mit der kürzlich erfolgten Einführung von Investmentplänen,einem langfristigen passiven Anlageprodukt, können unsere Kunden nun daswachsende Potenzial von ETFs nutzen und ihre Portfolios effektivdiversifizieren. In wichtigen Märkten bieten wir nicht investierte Zinsen an, sodass Anleger ihr Geld einsetzen und davon profitieren können, auch wenn sienicht aktiv investieren.Unsere Online-Plattform ist die erste Adresse nicht nur für Investitionen,sondern auch für Marktanalysen und Bildung. Wir bieten eine umfangreicheBibliothek mit Lehrmaterial, Videos, Webinaren und Kursen, um unseren Kunden zuhelfen, bessere Investoren zu werden, unabhängig von ihrer Handelserfahrung.Unser Kundendienstteam bietet Unterstützung in 18 Sprachen und ist 24 Stunden amTag, 5 Tage die Woche per E-Mail, Chat oder Telefon erreichbar.In mehr als zwei Jahrzehnten auf den Finanzmärkten haben wir uns auf mehr als1.100. Mitarbeiter gesteigert. XTB hat seinen Hauptsitz in Polen und verfügtüber Niederlassungen in vielen Ländern der Welt, darunter Großbritannien,Deutschland, Rumänien, Spanien, die Tschechische Republik, die Slowakei,Portugal, Frankreich, Dubai und Chile.Seit 2016 sind die XTB-Aktien an der Warschauer Börse notiert. Wir werden durchdie weltweit größten Aufsichtsbehörden reguliert: die Financial ConductAuthority (FCA), die polnische Finanzaufsichtsbehörde (KNF), die CyprusSecurities & Exchange Commission (CySEC), die Dubai Financial Services Authority(DFSA) und die Financial Services Commission (FSC). Für weitere Informationenbesuchen Sie bitte xtb.com.Die von XTB angebotenen Finanzinstrumente sind riskant. Investieren Sieverantwortungsvoll.Besuchen Sie https://www.xtb.com/de für mehr Informationen.Facebook: https://www.facebook.com/xtbde/Twitter: https://twitter.com/xtbdeInstagram: https://www.instagram.com/xtb_deYouTube: https://www.youtube.com/xtbdeLinkedin: https://www.linkedin.com/company/xtb-deutschland/Pressekontakt:Sascha Grundmannnewskontor - Agentur für KommunikationGraf-Adolf-Straße 2040212 DüsseldorfTel.: +49 (0) 211 / 863 949-21E-Mail: mailto:sascha.grundmann@newskontor.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/172482/6077829OTS: XTB