Maxus Mining erweitert Grundbesitz beim Antimonprojekt Altura in British Columbia (Kanada)

Morgan Verge, technische Beraterin von Maxus, sagt dazu: „Wir freuen uns sehr, den Erwerb zusätzlicher Claims entlang des Antimon-Mineralisierungstrends auf dem Projekt Altura durch kostengünstiges Abstecken bekannt zu geben. Die historischen Arbeiten auf dem Konzessionsgebiet lassen bedeutendes Mineralpotenzial entlang des Streichens erkennen und wir sind gut aufgestellt, um die Exploration dieser vielversprechenden Flächen voranzutreiben.“

Abbildung 1. Projekt Altura mit dem neuen Claim1

Antimonprojekt Altura

Das Projekt umfasst zwei Claim-Blöcke: Altura West, das sich im Gebiet von Dolly Varden befindet, und Altura East, das zwischen Whitewater und den Brennan Mountains, rund 29 Kilometer nordöstlich von New Denver (British Columbia), liegt. Die Region ist für ihr ausgeprägtes Antimon-, Silber- und Goldpotenzial bekannt (siehe Abbildung 1).

Altura West

Das Konzessionsgebiet Altura West erstreckt sich über eine Scherzone, die mit Quarzerzgängen überprägt ist, in denen eingesprengter Pyrit und silberhaltiger Tetraedrit mit geringeren Mengen von Stibnit und Chalkopyrit lagern. Das Erzgangsystem streicht nach Osten und fällt um 55 Grad nach Norden ein. Die Quarzerzgänge weisen eine Mächtigkeit von 0,6 bis 3,6 Meter auf und konnten in Streichrichtung auf 600 Metern nachgewiesen werden.2 Eine 4 Kilogramm schwere Probe von Haldenmaterial aus einem historischen Stollen auf dem Konzessionsgebiet ergab bei der Analyse 1,3 Gramm Au pro Tonne und 1.596 Gramm Ag pro Tonne. Zu diesem Vorkommen liegen kaum geologische Informationen vor; im Jahresbericht 1928 des Bergbauministers wird allerdings ein 1,2 Meter mächtiger Quarzerzgang beschrieben, der eingesprengten bis massiven Stibnit enthält, eingebettet in (oder in Zusammenhang mit) ultramafischem Serpentinitgestein, das stellenweise zu Listwanit-Quarz-Karbonat-Mariposit umgewandelt wurde.2

Der Block Altura West liegt im Streichen der jüngsten, am 8. November 2024 gemeldeten Antimonentdeckung von Equinox Resources Inc., wo hochgradiges, natürlich vorkommendes Antimon mit Gehalten von bis zu 69,98 % Sb gefunden wurde.3

Altura East

Das Konzessionsgebiet Altura East liegt zwei Kilometer nordwestlich in Streichrichtung der Mine Highland Surprise, einer ehemaligen Mine, die sich durch polymetallische Erzgänge mit einer Gold-, Silber-, Blei-, Zink- und Kupfermineralisierung auszeichnete.4

Der neu abgesteckte Claim befindet sich nordwestlich entlang des Streichens der Stratigraphie von Olympus East und West, zwei historischen Vorkommen, die durch nach Nordosten streichende, subparallele Erzgänge in Zusammenhang mit einer der Mine Highland Surprise (Gold, Silber, Blei, Zink und Kupfer) ähnlichen Mineralisierung abgrenzt wurden. Dies untermauert das Potenzial für die Auffindung einer Mineralisierung mehrerer Elemente bei den Claims Altura East. Historische Probenahmen an der Oberfläche in den Gebieten Olympus East und West lieferten Gehalte von 6,56 Unzen Ag pro Tonne, 0,95 % Cu, 3,90 % Pb und 9,32 % Zn.5 Auf dem Konzessionsgebiet konnte eine Scherzone mit einer Ausrichtung von 330 Grad kartiert werden, die den Serpentinitkörper entlang seines westlichen Rands durchkreuzt.6

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Sean Hillacre, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und „qualifizierten Sachverständigen“ im Sinne der Vorschrift NI 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft, verifiziert und genehmigt. Herr Hillacre hat die Informationen bezüglich der historischen Exploration auf dem Projekt geprüft, was eine Überprüfung der historischen Probenahmen, Analysen und Verfahren, die diesen Informationen zugrunde liegen, sowie der darin enthaltenen Meinungen umfasste.

Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern unabhängig von Maxus erhoben und gemeldet wurden, von seinem qualifizierten Sachverständigen weder verifiziert noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch die wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf dem Projekt. Das Management weist darüber hinaus darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen bei benachbarten oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten – unabhängig davon, ob es sich dabei um aktuelle oder historische Ressourcenschätzungen handelt – nicht zwangsläufig auf die Ergebnisse schließen lassen, die auf dem Projekt erzielt werden könnten.

Über Maxus Mining Inc.

Maxus Mining Inc. (CSE: MAXM | FWB: R7V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung, den Erwerb und gegebenenfalls die Erschließung wirtschaftlicher Mineralkonzessionsgebiete in erstklassigen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich um den Ausbau seines vielfältigen Portfolios an Explorationskonzessionen, das etwa 7.244 Hektar an höffigem Terran umfasst. Davon verteilen sich 3.700 Hektar auf vier Antimonprojekte, 3.120 Hektar auf das Kupferprojekt Penny und die restlichen 422 Hektar auf das Wolframprojekt Lotto.

Das Kupferprojekt Penny mit einer Grundfläche von rund 3.122 Hektar ist seit mehr als 100 Jahren Gegenstand von Explorationsaktivitäten, wobei die jüngsten Arbeiten Gesteinsprobenahmen und in geringfügigem Maße geologische Kartierungen umfassten7. Das Kupferprojekt Penny befindet sich unweit der bedeutenden, ehemals aktiven Mine Sullivan in Kimberley (British Columbia), einem Gebiet, das im vergangenen Jahr das Interesse von Junior-Explorationsunternehmen, aber auch von großen Konzernen geweckt hat. Im Rahmen eines Arbeitsprogramms im Jahr 2017 wurden auf dem Kupferprojekt Penny 17 Stichproben entnommen, die Kupferwerte von bis zu 1.046 ppm Cu (TK17-149c), 1.808 ppm Cu (TK17-28) und 2.388 ppm Cu (TK17-12) lieferten7.

Auf dem Antimonprojekt Quarry in der kanadischen Provinz British Columbia wurden in einer historischen Probe Analysewerte von 0,89 g/t Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 g/t Ag und 20 % Sb ermittelt. Eine ausgewählte Stichprobe, die im Jahr 1980 auf dem Wolframprojekt Lotto aus einem Quarzerzgang mit Scheelit entnommen wurde, lieferte einen Gehalt von 10,97 % WO₃9. Das Antimonprojekt Altura und die Antimonprojekte Hurley sind ebenfalls strategisch günstig positioniert. Altura liegt im Streichen der jüngsten Antimonentdeckung von Equinox Resources, wo hochgradiges, natürlich vorkommendes Antimon mit Gehalten von bis zu 69,98 % Sb gefunden wurde3. Hurley grenzt an das Goldprojekt Reliance von Endurance Gold Corp., wo im Rahmen des Bohrprogramms 2024 Antimonergebnisse von bis zu 19,2 % Sb zusammen mit 2,16 g/t Au auf 0,5 m ermittelt wurden.10

Für das Board of Directors

Scott Walters

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 374-9699

info@maxusmining.com

