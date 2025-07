AMD vor Quartalszahlen mit enormem Kurspotenzial!

Die US-Großbank Wells Fargo hat am Mittwoch ihre positive Einschätzung für den US-amerikanischen Chiphersteller Advanced Micro Devices (AMD) bekräftigt und das Kursziel deutlich auf 185 US-Dollar angehoben – ein Aufschlag von 18,9 Prozent. Die neue Einschätzung erfolgt wenige Wochen vor der mit Spannung erwarteten Bekanntgabe der Quartalszahlen am 5. August nach Börsenschluss.

"Wir gehen davon aus, dass AMD im Rahmen des Quartalsberichts Vertrauen in die Wachstumsdynamik seiner Datacenter-GPU-Sparte für das zweite Halbjahr 2025 demonstrieren wird", so Rakers in seiner Mitteilung.

Dabei hebt der Analyst besonders den Produktionshochlauf der neuen MI355X-Chips hervor, die seit Juni ausgeliefert werden und als Antwort auf steigende Nachfrage nach KI-Beschleunigern gelten.

AMD überflügelt den Markt deutlich

Die Aktie von AMD zeigt sich bereits seit Monaten in beeindruckender Form: Mehr als 76 Prozent Kurszuwachs in den vergangenen drei Monaten, verglichen mit einem Plus von rund 18 Prozent beim marktbreiten S&P 500. Auf Sechsmonatssicht steht ein Kursanstieg von über 31 Prozent zu Buche.

Auch jenseits der GPU-Sparte sieht Rakers starke Argumente für weiteres Wachstum: Er verweist auf AMDs konsequente Umsetzung seiner Produkt-Roadmap, insbesondere im Bereich der Serverprozessoren (CPUs). Dabei betont er die zunehmende Verbreitung der EPYC-Prozessoren der fünften Generation mit Zen-5-Architektur ("Turin") sowie der Zen-4-basierten Varianten "Genoa" und "Bergamo".

"Wir erwarten, dass die Quartalsergebnisse AMDs Position als Marktanteilsgewinner im Server-CPU-Bereich untermauern werden", schreibt Rakers. Es gebe "erhebliches Potenzial für unternehmensgetriebenes Wachstum".

Analystenmeinungen gespalten

Rakers’ optimistischer Ausblick ist nicht isoliert: Laut Daten von LSEG bewerten derzeit 37 Analysten die Aktie mit "Strong Buy" oder einem gleichwertigen Rating. Allerdings zeigen sich auch 15 Analysten vorsichtiger und vergeben ein neutrales "Hold".

Trotz der Vielzahl positiver Stimmen liegt das durchschnittliche Kursziel aller Analysten laut LSEG bei 138 US-Dollar – und damit unter dem aktuellen Kurs, was rechnerisch ein Abwärtspotenzial von über 11 Prozent nahelegt.

Quartalszahlen als möglicher Kurstreiber

Der Markt blickt nun gespannt auf den 5. August, wenn AMD seine Zahlen für das zweite Quartal 2025 vorlegen wird. Sollte das Unternehmen die Erwartungen erfüllen oder gar übertreffen – insbesondere im zukunftsträchtigen Datacenter- und KI-Geschäft –, könnte das von Rakers prognostizierte Kursziel in greifbare Nähe rücken.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





