Neue Vorstandsbesetzung bei Neodigital Autoversicherung

Coburg (ots) - Der Aufsichtsrat der Neodigital Autoversicherung AG, einer

Mehrheitsbeteiligung der HUK-COBURG, hat in Teilen den Vorstand mit sofortiger

Wirkung neu bestellt: Neben Markus Imle, der seit der Gründung der Neodigital

Autoversicherung im Jahr 2023 Vorstandsmitglied der Neodigital Autoversicherung

ist, sind Dr. Daniel John und Christian Pees zusätzlich in den Vorstand berufen

worden. Ihre Leitungsfunktion bei der HUK-COBURG für die Abteilungen Aktuariat

Komposit bzw. Controlling behalten sie zusätzlich zu ihrem neuen Vorstandsmandat

bei.



Die Ressortverteilung sieht wie folgt aus: Markus Imle verantwortet das Ressort

Strategie und Governance, Dr. Daniel John das Ressort Produkt und Aktuariat

sowie Christian Pees das Ressort Finanzen. Dirk Wittling zeichnet verantwortlich

für das Ressort Betrieb, Schaden und IT.



"Mit diesem Führungsteam werden wir die Neodigital Autoversicherung weiter

erfolgreich am Markt skalieren", sagt Aufsichtsratsvorsitzender Klaus-Jürgen

Heitmann und bedankt sich zugleich bei Dr. Daniel John und Christian Pees für

die Bereitschaft, ihre Vorstandsfunktionen zusätzlich zu den Aufgaben bei der

HUK-COBURG wahrzunehmen.



