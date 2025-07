JEFFERIES stuft Volvo B auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die B-Aktie von Volvo vor den Quartalszahlen mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Analyst Michael Aspinall sieht insgesamt mehr Risiken als üblich. Der regionale Produktmix des Nutzfahrzeugbauers sei ungünstig und die Auftragslage schwächer, schrieb er am Mittwoch. Hinzu kämen die Kostenbelastungen durch Zölle, der herausfordernde Kundenmix und die Wechselkursentwicklung. Positiv sei unterdessen, dass die europäischen Aufträge voraussichtlich weiter wachsen dürften, wenn auch auf einem tieferen Niveau./rob/ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2025 / 06:54 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2025 / 06:54 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 24,08EUR auf Tradegate (16. Juli 2025, 14:01 Uhr) gehandelt.