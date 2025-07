Super Copper Corp. gibt seine Strategie zum Aufbau von Bitcoin-Reserven bekannt

Als Teil eines breiter gefassten Ansatzes zur Verwaltung der Unternehmensreserven wurde damit begonnen, einen Teil der überschüssigen Barreserven in Bitcoin anzulegen. Die Kryptowährung wird als potenzielles Wertaufbewahrungsmittel und Absicherung gegen systemische Finanzrisiken betrachtet. Super Copper schließt sich damit einer wachsenden Zahl von Unternehmen an, die als Teil eines diversifizierten Ansatzes neben Bargeld, Äquivalenten und marktfähigen Wertpapieren auch digitale Vermögenswerte in ihr Treasury integrieren.

Es ist nicht davon auszugehen, dass sich diese Initiative auf die Explorations- und Erschließungsaktivitäten des Unternehmens auswirkt. Auch die Finanzierung oder Durchführung der geplanten Arbeitsprogramme, einschließlich der Phase-2-Explorationskampagne im Projekt Cordillera Cobre in Chile, bleibt davon unberührt. Das Unternehmen verfügt nach wie vor über eine positive Nettokapitalposition und wird seine Kapitalressourcen auch weiterhin vorrangig für seine Kernstrategie des Kupferabbaus verwenden.

Im Rahmen einer vom Board of Directors des Unternehmens genehmigten Strategie kann Super Copper bis zu 20 % seines Treasury für Bitcoin-Bestände bereitstellen. Das Unternehmen wird seine Bestände über eine regulierte, institutionelle Depotbank verwahren.

„Wir sehen Bitcoin als einen langfristigen, nicht-staatlichen Vermögenswert, der gut zu unserem breiteren Auftrag, ein resilientes und zukunftsorientiertes Rohstoffunternehmen aufzubauen, passt“, so Zachary Dolesky, CEO von Super Copper. „Wir setzen beim Treasury-Management auf einen proaktiven Ansatz und halten die Einbindung von Bitcoin als strategisch günstig, um unsere langfristigen Optionen zu stärken und gleichzeitig unserer Strategie der Kupferexploration treu zu bleiben.“

Über Super Copper Corp.

Super Copper (CSE: CUPR | OTCQB: CUPPF | FWB: N60) ist ein Bergbauexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Weiterentwicklung und die Konsolidierung globaler Kupfer-Assets von der frühen Entdeckungs- bis zur späten Entwicklungsphase gerichtet ist. Das Unternehmen entwickelt zurzeit seine Kupferprojekte in der chilenischen Region Atacama weiter, einer Region mit erstklassiger Infrastruktur und der Präsenz globaler Großkonzerne. Durch den Einsatz eines einzigen, ganzheitlichen technischen Teams und einer meilensteinorientierten Erwerbsstrategie strebt Super Copper den Aufbau eines Portfolios skalierbarer Projekte an, die in der Lage sind, die weltweit steigende Nachfrage nach Kupfer zu decken. | www.supercopper.com