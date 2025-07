Bitcoin & ETH & XRP & Miner: Ziele erreicht! Das plane ich als nächstes!!! Der Ausbruch ist gelungen, die Zielmarken wurden abgearbeitet. Auch wenn am Widerstand der erste Ausverkauf zustand gekommen ist, zeigt sich am Markt relative Stärke. In dieser Ausgabe zeige ich meinen Plan für die kommenden Tage und Wochen