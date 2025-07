Aktien New York Ausblick Dow leicht erholt - US-Banken im Fokus Der Dow Jones Industrial dürfte sich am Mittwoch etwas von seinen am Vortag erlittenen Verlusten erholen. Eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart taxierte der Broker IG den US-Leitindex 0,3 Prozent höher bei 44.164 Punkten. Den …