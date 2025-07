Rwazi sammelt 12 Millionen Dollar ein und setzt anstatt auf Bauchgefühl auf einen KI-Copilot

In einer Welt, in der Verzögerungen Millionen kosten, zeigt dieser KI-Copilot den Teams, was sich ändert, was zu tun ist und was als Nächstes passiert.

LOS ANGELES, 16. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Rwazi hat 12 Millionen USD in der Serie A aufgebracht, um Bauchgefühl durch einen KI-Copilot zu ersetzen. Die Runde wird die Entwicklung der Simulations-Engine und des Entscheidungs-Copiloten beschleunigen, sodass Teams in Echtzeit sehen können, was sich ändert, was als Nächstes zu tun ist und welches Ergebnis zu erwarten ist.