Sterling Metals gibt Aufstockung der Privatplatzierung von Einheiten und Flow-through-Aktien bekannt

16. Juli 2025 – Toronto, Ontario / IRW-Press / Sterling Metals Corp. (TSX-V: SAG, OTCQB: SAGGF) („Sterling“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 10. Juli 2025, seine nicht vermittelte Privatplatzierung auf bis zu 3.193.445 Stammaktien des Unternehmens auf Flow-through-Basis (jeweils eine „FT-Aktie“) zu einem Preis von 0,42 $ pro FT-Aktie und bis zu 3.310.723 Einheiten (jeweils eine „Einheit“) des Unternehmens auf Hard-Dollar-Basis zu einem Preis von 0,35 $ pro Einheit aufgestockt hat, was Bruttoeinnahmen in Höhe von insgesamt bis zu 2.500.000 $ (das „Angebot“) ergibt.

Jede Hard-Dollar-Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine „Stammaktie“) des Unternehmens und einem halben Warrant zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss des Angebots eine Stammaktie zum Preis von 0,50 $ pro Stammaktie zu erwerben.

Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere werden einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum sowie den Wiederverkaufsbestimmungen des geltenden Wertpapierrechts unterliegen. Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den Erhalt sämtlicher erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen, einschließlich jener der TSX Venture Exchange. Die Nettoeinnahmen aus dem Verkauf der Einheiten werden für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet. Die Bruttoeinnahmen aus dem Angebot, die aus dem Verkauf der FT-Aktien erzielt werden, werden für „kanadische Explorationsausgaben“ verwendet, die als „Flow-through-Ausgaben für den Abbau kritischer Mineralien“ gemäß dem Income Tax Act (Kanada) gelten.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens in den USA dar. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der „U.S. Securities Act“) oder dem Wertpapierrecht eines Bundesstaates registriert und dürfen daher nicht in den USA oder an US-Bürger verkauft oder angeboten werden, sofern sie nicht gemäß dem U.S. Securities Act und dem geltenden Wertpapierrecht eines Bundesstaates registriert sind oder eine Ausnahme von einer solchen Registrierung vorliegt.