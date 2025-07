Kupfer vor massiven Verwerfungen. Kupferpreis zwischen Crash und Rekordjagd

Die Preisexplosion bei Kupfer auf über 5,7 US-Dollar je lb, die in der letzten Woche zu beobachten war, beeinflusste die charttechnische Konstellation nachhaltig. Die ausgebildete Fahnenstange dominiert nun das Chartbild. Mittlerweile kam der Kupferpreis deutlich zurück. Die 5,5 US-Dollar haben sich zwischenzeitlich als vermeintlich tragfähige Unterstützung etabliert. Auf mittlere und lange Sicht sollte die Kupferpreisentwicklung weiter deutlich nach oben zeigen. Die 6 US-Dollar als nächstes potenzielles Bewegungsziel sind nach wie vor in Reichweite. Doch die Bewegung könnte noch viel weiter gehen. Kurzfristig muss man allerdings auch über ein mögliches Abverkaufsszenario für Kupfer diskutieren.

Kupferpreis zwischen Crash und Rekordjagd

In der aktuellen Phase kommt dem Preisbereich von 5,5 US-Dollar / lb eine wichtige Rolle zu. Die Unterstützung muss halten, damit Kupfer nicht weiter in Bedrängnis gerät. Die Kupferpreisentwicklung der letzten Tage kann man in das Korsett eines fallenden Dreiecks (orange dargestellt) pressen. Aus bullischer Sicht sind fallende Dreiecke nicht gern gesehen, werden sie doch nicht selten über die Unterseite – in diesem Fall wäre es der Preisbereich von 5,5 US-Dollar – aufgelöst. Sollte es hierzu kommen, könnte es für Kupfer rasch auf 5,25 US-Dollar oder gar 5,0 US-Dollar gehen. Das fundamentale Umfeld unterstützt hingegen eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Ein Ausbruch auf der Oberseite und eine Bewegung über die 5,7 US-Dollar hinweg auf ein neues 52-Wochen-Hoch würden hier Klarheit bringen und die Fortsetzung der Rekordjagd offiziell einläuten.

Zusammengefasst – Kupfer langfristig enormes Potenzial, kurzfristig mit Risiken

Bereits in der letzten Kommentierung zu Kupfer wurde die besondere Situation thematisiert, die durch Trumps Zollankündigung heraufbeschworen wurde. Sofern die Zölle für Kupferimporte in Höhe von 50 Prozent tatsächlich zum 1. August kommen, würde das die USA vom Rest der Welt quasi abschotten. Die inländischen Kupferverbraucher stünden über kurz oder lang vor enormen Herausforderungen. Die USA können ihren Kupferverbrauch nur etwa zur Hälfte durch eigene Produktion decken. Die andere Hälfte wird über Importe ausgeglichen. Und hier kommen die Zölle ins Spiel. Zwar sind die US-Lager noch gut gefüllt, aber je länger die „Zollbarriere“ bestehen bleibt, desto stärker könnte das Ganze auf die Preise durchschlagen. Kurzum. Bei Kupfer muss in den kommenden Wochen mit heftigen Verwerfungen gerechnet werden. Die Hauptbewegungsrichtung ist klar nach oben gerichtet, doch kurzfristig könnte es auch einmal auf der Unterseite brenzlig werden.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

