Goldman Sachs und Bank of America profitieren von Trumps Zollwirrwarr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die großen US-Banken haben im zweiten Quartal von den Börsenturbulenzen infolge der US-Zollpolitik profitiert. Das Investmenthaus Goldman Sachs und die Bank of America konnten ihre Anleger am Mittwoch mit überraschend guten Zahlen zufriedenstellen, bei Morgan Stanley dämpften unerwartet hohe Kosten und die Vorsorge für faule Kredite die Stimmung. Das schnelle Umschichten der Kunden bei starken Schwankungen am Finanzmarkt spielt den US-Geldinstituten insgesamt in die Karten. Die Aktienhändler von Goldman Sachs konnten gar das beste Quartal der Wall-Street-Geschichte überhaupt einfahren.

Aktien von Goldman und Bank of America legten im vorbörslichen US-Handel um jeweils etwas mehr als 1 Prozent zu. Morgan-Stanley-Papiere verloren 0,7 Prozent. Die Kurse hatten nach dem Einbruch Anfang April bereits einen starken Erholungslauf - die Goldman-Aktie mit ihrer starken Ausrichtung auf die Finanzmärkte legte von ihrem Tief bis dato bereits um die 60 Prozent zu.