Adyen unterstützt internationales Wachstum und Expansion von JOE & THE JUICE

NEW YORK, 16. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Adyen, die bevorzugte globale Finanztechnologieplattform für führende Unternehmen, geht eine Partnerschaft mit dem urbanen Saftbar- und Kaffeekonzept JOE & THE JUICE ein, um das Zahlungserlebnis in den Filialen mit dem proprietären Multimedia-POS-Terminal SFO1 von Adyen zu revolutionieren.

Seit über einem Jahrzehnt arbeitet JOE & THE JUICE mit Adyen zusammen, um den Zahlungsverkehr zu rationalisieren und die Effizienz in seiner wachsenden globalen Präsenz zu steigern. Da die Marke ihre Expansion auf dem US-Markt, insbesondere in wichtigen Städten wie New York, beschleunigt, setzt sie auf die Technologie von Adyen, um das Kundenerlebnis in den Filialen zu verbessern.

Der jüngste Einsatz der SFO1-Terminals von Adyen ist ein bedeutender Schritt, der reibungslose Zahlungen mit integrierter Markenbindung und Treueprogrammen direkt am Point of Sale kombiniert. So kann JOE & THE JUICE jede Transaktion in einen Moment der Interaktion verwandeln und Echtzeitdaten und -feedback nutzen, um die Marke zu stärken und eine tiefere Kundenbindung zu fördern.

Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie in den USA setzt JOE & THE JUICE diese intelligenten Terminals nicht nur zur Vereinfachung des Kassiervorgangs ein, sondern auch, um Erkenntnisse zu gewinnen, die das Einkaufserlebnis in den Geschäften verbessern, den Marketingansatz optimieren und letztlich eine langfristige Kundenbindung in einer hart umkämpften F&B-Landschaft ermöglichen.

„Adyen ist ein zuverlässiger Partner, und die Entscheidung, die Finanztechnologie von Adyen für die internationale Expansion zu nutzen, fiel uns leicht", sagt Nicolai Schnack, CTO bei JOE & THE JUICE. „Das neue SFO1-Terminal von Adyen ermöglicht es uns, uns an verschiedene Marktumgebungen anzupassen und das Kundenerlebnis in den Filialen zu verbessern, und es an das Einzelhandelsumfeld anzupassen. Es ermöglicht uns, die Kundinnen und Kunden vor Ort abzuholen und eine globale Verbindung zur Marke zu schaffen."