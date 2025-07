JEFFERIES stuft DIAGEO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Diageo nach dem Rücktritt von Vorstandschefin Debra Crew auf "Buy" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Nun übernehme der hoch angesehene Finanzchef Nik Jhangiani die Nachfolge als Interims-Nachfolger, schrieb Edward Mundy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob zugleich hervor, dass die Nachwirkungen der Corona-Pandemie den Spirituosen-Chefposten besonders schwierig gemacht hätten. Dabei verwies er insbesondere auf die jüngsten Veränderungen bei den Konkurrenten Remy und Campari./rob/ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2025 / 08:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2025 / 08:41 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 22,00EUR auf Tradegate (16. Juli 2025, 15:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edward Mundy

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A