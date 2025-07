Warren Buffett: Krönt der Meister seinen Ruhestand im einem letzten Kauf?

Wie aus Branchenkreisen zu hören ist, könnte Berkshire ein Auge auf den US-Eisenbahnkonzern CSX geworfen haben. Der mögliche Schritt käme inmitten wachsender Übernahmefantasie in der Branche und könnte das finale Kapitel in Warren Buffetts beispielloser Karriere als Starinvestor schreiben.

Zum Jahresende will der 94-Jährige nach rund 60 Jahren an der Spitze seines Investmentimperiums in den Ruhestand gehen. Doch bevor er die Bühne verlässt, könnte ein Milliardenkauf seinen Abschied begleiten. Auslöser der aktuellen Überlegungen ist ein Bericht des Wall Street Journal, wonach Union Pacific, einer der beiden großen Bahnkonzerne westlich des Mississippi, in ersten Gesprächen über eine mögliche Übernahme des östlichen Pendants Norfolk Southern steht.

Ein solcher Zusammenschluss würde nicht nur das Kräfteverhältnis in der US-Eisenbahnlandschaft neu ordnen, sondern auch den Druck auf Buffetts Berkshire-Tochter Burlington Northern Santa Fe erhöhen. BNSF operiert ebenfalls im Westen der USA und steht in direkter Konkurrenz zu Union Pacific. Auf der östlichen Seite wiederum gilt CSX als direkter Wettbewerber von Norfolk Southern. Beide Paare, Union Pacific/BNSF und Norfolk Southern/CSX sind in Größe, Netzstruktur und operativem Umfang vergleichbar.

Juckt es Buffett in den Fingern?

Vor diesem Hintergrund könnte Berkshire Hathaway ein Angebot für CSX als strategisches Gegengewicht zur geplanten Fusion zwischen Union Pacific und Norfolk Southern in Erwägung ziehen. "Ich würde es nicht ausschließen, aber dieses Ausmaß an M&A-Aktivitäten wird wahrscheinlich die Bewertungen der Zielunternehmen in die Höhe treiben, und Berkshire ist nicht der Typ, der ‚einem Deal hinterherjagt", erklärte CFRA-Analystin Cathy Seifert gegenüber Barron’s.

Tatsächlich wäre CSX für Buffett alles andere als ein Schnäppchen: Die Aktie wird aktuell mit dem rund 20-Fachen des erwarteten Gewinns gehandelt. Deutlich mehr als der Starinvestor in der Regel zu zahlen bereit ist. Buffett bevorzugt Übernahmen zu Bewertungen von höchstens dem 15-Fachen des Nachsteuergewinns. Doch strategische Überlegungen könnten in diesem Fall schwerer wiegen als Bewertungsdisziplin.

Ein Kauf von CSX würde nicht nur das eigene Netzwerk von BNSF ergänzen, sondern auch regulatorischen Druck auf die Wettbewerbsbehörden ausüben. Bislang gingen Marktteilnehmer davon aus, dass transkontinentale Fusionen im Bahnsektor kaum Aussicht auf Genehmigung hätte. Das Risiko einer Marktverengung sein einfacg zu groß. Doch sollten sich Union Pacific und Norfolk Southern tatsächlich zusammenschließen wollen, könnte Berkshire durch ein Gegengebot für CSX die Behörden zwingen, beide Deals gleichzeitig zu prüfen und so seine Wettbewerbsposition sichern.

Finanzielle Feuerkraft vorhanden

An mangelnden Mitteln würde ein solches Vorhaben nicht scheitern. Berkshire Hathaway verfügte zum Ende des Jahres 2024 über rund 90 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln auf Holdingebene. Sollte CSX mit einer Prämie von 25 Prozent auf den aktuellen Kurs übernommen werden, würde dies etwa 80 Milliarden Dollar kosten Ein Betrag, den Buffett aus eigenen Mitteln stemmen könnte, ohne auf Kapital aus den regulierten Versicherungstöchtern zurückzugreifen.

CSX selbst bringt derzeit einen Börsenwert von rund 65 Milliarden Dollar auf die Waage. Norfolk Southern kommt auf etwa 60 Milliarden, während Union Pacific mit rund 135 Milliarden Dollar Marktwert deutlich größer ist.

Dass Berkshire und CSX eng zusammenarbeiten können, zeigte sich jüngst bei einem logistischen Großprojekt für die Florida National Guard. Große Ausrüstungspakete wurden dabei von Fort Stewart (Georgia) über CSX-Gleise transportiert und dann über das Netz von BNSF weiter bis nach Fort Irwin (Kalifornien) befördert. Die Zusammenarbeit verdeutlicht die operative Komplementarität der beiden Unternehmen. Ein Aspekt, der auch in regulatorischen Anhörungen eine Rolle spielen könnte.

Das Vermächtnis des Orakel von Omaha

Buffetts Rückzug aus der operativen Verantwortung bei Berkshire Hathaway zum Jahresende steht fest. Seit seinem Einstieg bei dem damals wenig beachteten Textilunternehmen im Jahr 1965 hat er den Konzern zu einer der bedeutendsten Investmentgesellschaften der Welt aufgebaut. Der Kauf der Eisenbahngesellschaft BNSF im Jahr 2010 für rund 44 Milliarden Dollar gilt bis heute als einer seiner größten Coups – und als Paradebeispiel für seinen langfristigen Investmentansatz.

Ein Deal mit CSX würde dieses Kapitel auf spektakuläre Weise abschließen – als finale Machtdemonstration eines Investors, der über Jahrzehnte hinweg Märkte geprägt hat. Ob Buffett diesen letzten großen Zug noch macht, bleibt offen. Doch allein die Möglichkeit verleiht der Bahnbranche neue Dynamik – und wirft einen Schatten voraus auf eine Ära nach Buffett.

Tipp: Berkshire Hathaway ist der Weg

Die Beteiligungsgesellschaft von Warren Buffett bleibt eine einzigartige Anlage in der globalen Aktienlandschaft. Konservativ, substanzstark und strategisch geführt. Auch ohneden Starinvestor an der Spitze bietet der Konzern langfristig solides Renditepotenzial mit überdurchschnittlicher Krisenresistenz.

Für langfristige Anleger bleibt Berkshire eine attraktive Depotbasis. Insbesondere für jene, die auf Kapitalerhalt, Substanz und Beteiligungen an soliden US-Unternehmen setzen. Die Aktie ist zwar seit April im Rückwärtsgang, da die Anleger versuchen abzuschätzen, wie es ohne Warren Buffett weiter geht, aber das macht die bisherigen Beteiligung nicht schlechter.

Unser Tipp ist daher, sich im Bereich von 450 US-Dollar auf die Lauer zu legen. Dreht die Aktie schon bei 475 US-Dollar, dann ist dies der Moment, bei Berkshire Hathaway auf den Zug aufzuspringen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

