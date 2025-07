Börsenstart USA - 16.07. - US Tech 100 schwach -0,38 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 44.069,08 PKT und steigt um +0,12 %.

Top-Werte: Johnson & Johnson +4,61 %, Unitedhealth Group +1,58 %, Travelers Companies +1,48 %, Walt Disney +1,46 %, Apple +1,29 %

Flop-Werte: Amazon -0,68 %, Microsoft -0,20 %, Goldman Sachs Group -0,17 %, American Express -0,05 %, 3M -0,04 %

Der US Tech 100 steht bei 22.794,79 PKT und verliert bisher -0,38 %.

Top-Werte: Tesla +3,33 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +2,25 %, Arm Holdings +2,21 %, Lululemon Athletica +1,67 %, Old Dominion Freight Line +1,45 %

Flop-Werte: ASML Holding NV NY -10,01 %, Marvell Technology -4,83 %, Applied Materials -3,63 %, Lam Research -3,44 %, KLA Corporation -2,74 %

Der S&P 500 steht bei 6.240,92 PKT und verliert bisher -0,03 %.

Top-Werte: J.B.Hunt Transport Services +4,74 %, Johnson & Johnson +4,61 %, Prologis +3,87 %, Tesla +3,33 %, Coinbase +3,10 %

Flop-Werte: Applied Materials -3,63 %, Lam Research -3,44 %, Universal Health Services (B) -3,28 %, KLA Corporation -2,74 %, HCA Healthcare -2,72 %