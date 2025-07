Richtungslos - Weitere Bankenzahlen und Daten im Fokus

El_Matador schrieb 10.07.25, 19:34

Frueher, etwa vor 10 Jahren, als Total dies noch optional anbot, habe ich das ein paar Mal gemacht, aber nur weil die Dividendenaktien einen grossen Rabatt zur Notierung hatten. Ich habe das immer fallweise entschieden. Ohne Rabatt hat man eigentlich nichts davon, es sei denn man will diese Dividende wieder in dieselbe Aktie reinvestieren, dann spart man in der Regel die Transaktionskosten fuer die Einbuchung. Ich wuerde es vor allem davon abhaengig machen, ob der aktuelle Kurs zum Kaufen attraktiv ist, oder nicht, denn man will die Aktie nicht zu teuer bezahlen. Dann waere es besser mit der Bardividende andere guenstigere Aktien zu kaufen.