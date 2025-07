Treon und Forbes Marshall verkünden langfristige strategische Partnerschaft für globale Expansion

TAMPERE, Finnland, 16. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Treon, ein führendes IoT-Technologieunternehmen, hat eine langfristige strategische Partnerschaft mit Forbes Marshall bekannt gegeben, einem Pionier in der Dampftechnik und Prozessautomatisierung mit Sitz in Indien. Forbes Marshall ist seit fast acht Jahrzehnten für seine führende Rolle in den Bereichen intelligente Überwachung und Energieeffizienz bekannt. Die Partnerschaft basiert auf einer gemeinsamen Vision und einem Sieben-Jahres-Fahrplan und baut auf der mehrjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit der beiden Unternehmen auf.

Die Allianz zielt darauf ab, die Einführung fortschrittlicher Überwachungsinfrastrukturen in Indien und den wichtigsten internationalen Märkten zu beschleunigen und so die digitale Transformation und nachhaltige betriebliche Verbesserungen voranzutreiben.