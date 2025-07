Cyberangriffe sind längst berechenbar - das Problem ist, dass kaum jemand rechnet (FOTO)

München (ots) - Jedes Unternehmen kann früher oder später von einem Cybervorfall

getroffen werden. Die eigentliche Frage ist nicht "ob", sondern: Was kostet es?

Und: Wie viel hätte es gekostet, vorbereitet zu sein? Wer weiterhin auf

abstrakte Risikoberichte vertraut, statt harte Zahlen zu fordern, lässt das

Unternehmen im Blindflug ins nächste Datenleck steuern.



In den Vorstandsetagen wird täglich über Finanzkennzahlen, Marktchancen und

Investitionen entschieden. Doch wenn es um die finanziellen Auswirkungen von

Cyberrisiken geht, herrscht oft bemerkenswerte Unschärfe. Dabei existieren

längst praxiserprobte Methoden, um Cyberrisiken messbar, vergleichbar und vor

allem strategisch steuerbar zu machen. Dazu gehört die Cyber Risk Quantification

(CRQ). Das deutsche Unternehmen Squalify hat CRQ nicht nur auf ein neues Level

gebracht, sondern auch für Großkonzerne optimiert. Squalify CEO Asdrúbal

Pichardo gibt einen Überblick darüber, warum mit Cyberrisken gerade in der

Führungsetage anders umgegangen werden muss und wie sich das bewerkstelligen

lässt.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Münchener Rück AG! Short 604,64€ 0,37 × 14,94 Zum Produkt Long 529,56€ 0,40 × 14,93 Zum Produkt