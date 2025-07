Geheimtipp Draganfly: Warum die Aktie jetzt zum Abheben ansetzen könnte

Mitten in der Small-Cap-Landschaft sorgt ein kanadischer Drohnenhersteller für Aufsehen: Draganfly. Die Aktie des Unternehmens, das unter dem Ticker DPRO gelistet ist, wird derzeit von vielen Marktteilnehmern noch übersehen. Doch genau das macht sie für risikobewusste Anleger so spannend. Nachdem das US-Verteidigungsministerium jüngst bekannt gab, eine Drohne des Unternehmens und zwar die Commander3 XL in operative Aufklärungsmissionen zu integrieren, schnellte der Kurs innerhalb weniger Stunden zweistellig nach oben. Die Marktreaktion zeigt: Es steckt Substanz hinter dem Namen, auch wenn Draganfly bislang kaum Aufmerksamkeit außerhalb spezialisierter Foren genoss.

Was Draganfly interessant macht, ist nicht nur der Einzelauftrag. Die Entscheidung des Pentagon ist vielmehr ein krasses Signal an den Markt, dass das Unternehmen bei Performance, Sicherheit und Einsatzfähigkeit seiner Systeme mit etablierten Verteidigungskonzernen mithalten kann. Besonders bemerkenswert: Der Auftrag fällt zeitlich zusammen mit einem neuen Erlass aus dem Weißen Haus, der unter dem Titel „Unleash American Drone Dominance“ den beschleunigten Ausbau nationaler Drohnenkapazitäten fordert. Draganfly positioniert sich dabei nicht nur als Hardwarelieferant, sondern auch als Integrator modularer Plattformen, die für Polizei, Katastrophenschutz und Grenzsicherung gleichermaßen einsetzbar sind.

Schon in den Monaten zuvor hatte Draganfly mit Sheriff-Stationen im Süden der USA kooperiert, Such- und Rettungseinsätze begleitet und erfolgreich an US-Militärübungen teilgenommen. All das geschieht nicht im großen Stil – noch nicht. Aber es schafft Referenzen und Vertrauen. Parallel dazu hat das Unternehmen im Juni eine Kapitalerhöhung über rund 13 Millionen Dollar platziert, um seine Wachstumspläne zu finanzieren. Das führte zwar kurzfristig zu einem Kursrückgang, verschaffte dem Unternehmen jedoch die nötige Liquidität, um Skalierung und Vertrieb zu stärken.

Natürlich bleibt ein Investment in Draganfly spekulativ. Die Marktkapitalisierung ist noch vergleichsweise niedrig mit unter 100 Mio USD, das Unternehmen schreibt Verluste, und der Erfolg hängt wesentlich von der weiteren Öffnung staatlicher Auftragsbücher ab. Doch gerade in dieser Unsicherheit liegt die Chance. Draganfly operiert in einem Wachstumsmarkt mit klarer politischer Unterstützung, technologisch validierten Produkten und einem zunehmend sichtbaren Kundenkreis. Wer frühzeitig einsteigt, könnte von einer Entwicklung profitieren, die erst am Anfang steht.