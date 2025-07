Euro steht vor weiteren Gewinnen – massive Kapitalzuflüsse erwartet

Der leichte Anstieg des US-Dollar in den letzten Tagen gegenüber dem Euro und anderen Währungen ändert nichts an der fundamentalen Schwäche des Greenback. Denn von steigenden Euro-Reserven über ausufernde US-Schulden bis hin zu ausstehenden Absicherungen sprechen Devisen-Experten zufolge zahlreiche Gründe dafür, dass die Rallye des Euro weiterhin intakt ist.

Laut Morgan Stanley könnte der Euro in den kommenden Monaten auf 1,25 US‑Dollar steigen. Den Analysten zufolge sitzen europäische Investoren auf fast 3,6 Billionen US‑Dollar in ungesicherten Vermögenswerten. Steigende Absicherungen (FX‑Hedging) könnten massive Kapitalflüsse zurück in die Gemeinschaftswährung lenken. Damit wäre das Potenzial für eine erneute Rallye um etwa neun Prozent gegeben. Ein bullishes Szenario der US-Bank sieht sogar Kurse von über 1,30 US‑Dollar vor.