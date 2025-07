Die gefährlichste Finanzwette aller Zeiten: Hedgefonds setzen auf US-Bond-Crash

Ingo und Krischan im Gespräch

US-Bonds galten als Inbegriff für Sicherheit. Daran zweifen aber derzeit die Märkte. Genau das ist Thema in unserem neuen Podcast. Ingo und Krischan diskutieren was ein Bond-Crash für Aktien, Banken und dein Portfolio bedeuten würde. Zudem geht es auch in der neuen Folge darum, was für eine Rolle der momentan schwache US-Dollar spielt.

Dienstag ab 18 Uhr und Donnerstag ab 06 Uhr könnt ihr Meinungen, Analysen und Persönliches von uns kennenlernen. Überall, wo es Podcasts gibt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1,22 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Hensoldt, Renk & Rheinmetall teuer Diese 3 Titel haben den Hype verpasst! Jetzt Report kostenlos herunterladen!