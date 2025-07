Termine am 17. Juli 2025

^ TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 SWE: Nordea Bank, Q2-Zahlen 06:45 CHE: ABB, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Novartis, Q2-Zahlen 07:00 SWE: Volvo Cars, Q2-Zahlen 07:20 SWE: Volvo AB, Q2-Zahlen 07:30 ESP: Ferrovial, Q2-Umsatz 07:30 TWN: Taiwan Semiconductor, Q2-Zahlen 08:00 SWE: Investor, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Easyjet, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Wise, Q1-Umsatz 10:00 DEU: Südzucker, Hauptversammlung 10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Halbjahres-Pk 12:00 USA: Pepsico, Q2-Zahlen 12:30 USA: GE Aerospace Q2-Zahlen 12:45 USA: U.S. Bancorp, Q2-Zahlen 13:00 USA: Travelers, Q2-Zahlen 13:30 USA: Abbott Laboratories, Q2-Zahlen 17:45 FRA: Vinci, Q2-Umsatz 22:01 USA: Netflix, Q2-Zahlen 22:30 AUS: BHP, Jahreszahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 17. Juli 2025

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Online Veranstaltung Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) zur Außenpolitik von Bundeskanzler Friedrich Merz

08:45 DEU: BGH entscheidet über Bonusprämien für rezeptpflichtige Medikamente

09:30 DEU: Bundesverfassungsgericht verkündet Entscheidung zu Auslegung von Doppelbesteuerungsabkommen

11:00 DEU: Online-Veranstaltung «KI in der EU: Wie wir einen KI-förderlichen Rechtsrahmen schaffen» des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.

12:30 DEU: Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) im Gespräch mit dem Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e. V. (ZdK)

14:15 DEU: Online-Pk Deutsche Umwelthilfe zu «"Ewigkeitschemikalien" PFAS»

DEU: Kreditvermittler Interhyp und IW Köln stellen "Leistbarkeitsindex" vor: Wo in Deutschland sind Häuser und Wohnungen am günstigsten?, München Online-Pk mit Vorstandschef Jörg Utecht und Michael Voigtländer, Immobilienfachmann am IW Köln

DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz reist zu Antrittsbesuch nach London: Unterzeichnung eines Freundschaftsvertrags

SAF: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten (bis 18.7.25) u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) °



