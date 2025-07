Dax lässt etwas nach - US-Berichtssaison im Fokus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax etwas nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.009 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem Start im Minus arbeitete sich der Dax schnell ins Plus vor und legte kontinuierlich zu, bevor er am späten Nachmittag wieder ins Minus drehte.



"Unterstützend wirkt derzeit noch die US-Quartalsberichtssaison in den USA, die traditionell von den US-Großbanken eingeläutet wird", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Gestern haben bereits u.a. JP Morgan und Citi ihre Ergebnisse präsentiert und heute folgte Goldman Sachs. Die US-Investmentbank konnte die Markterwartungen schlagen und hat von dem gut gelaufenen Handelsgeschäft profitiert", so Lipkow. "Die Investoren verschaffen dem Dax derzeit eine sehr starke Resilienz gegenüber den geopolitischen Ereignissen. Es ist erstaunlich, wie robust sich der Deutsche Leitindex in der aktuellen Gemengelage zeigt."





