MDAX stürzt ab: Verliert 1,03% - TecDAX als einziger Lichtblick

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine überwiegend negative Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert bei 24.030,69 Punkten und verzeichnet ein leichtes Minus von 0,06%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, steht bei 30.732,56 Punkten und fällt um 1,03%, was den größten Rückgang unter den betrachteten Indizes darstellt. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, liegt bei 17.944,56 Punkten und verliert 0,12%. Im Technologiesektor zeigt sich ein leicht positiver Trend: Der TecDAX, der die 30 größten Technologiewerte in Deutschland umfasst, steigt marginal um 0,01% und notiert bei 3.898,92 Punkten. Auf internationaler Ebene verzeichnen die US-amerikanischen Indizes ebenfalls Verluste. Der Dow Jones Industrial Average steht bei 43.937,14 Punkten und sinkt um 0,18%. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen abbildet, fällt um 0,27% und notiert bei 6.225,69 Punkten. Insgesamt dominieren heute die negativen Vorzeichen, wobei der MDAX den stärksten Rückgang verzeichnet.Lediglich der TecDAX kann sich leicht im positiven Bereich halten. Die internationalen Märkte zeigen ebenfalls eine schwache Performance, was auf eine insgesamt verhaltene Stimmung an den Börsen hindeutet.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Münchener Rück mit einem Anstieg von 1.89%. Commerzbank folgt mit 1.03%, während Bayer mit 0.99% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte erhebliche Verluste. Volkswagen (VW) Vz führt die Negativliste mit einem Rückgang von -3.78%, gefolgt von BASF mit -2.91% und Porsche AG, das -2.79% verliert.Im MDAX stechen Redcare Pharmacy mit einem beeindruckenden Plus von 4.71% und Gerresheimer mit 1.40% hervor. IONOS Group kann sich mit 1.35% ebenfalls im positiven Bereich behaupten.Die MDAX-Flopwerte sind stark im Minus, angeführt von Delivery Hero mit einem Rückgang von -7.40%. HelloFresh folgt mit -8.96%, während FUCHS Pref mit einem Verlust von -12.27% den Tiefpunkt erreicht.Die SDAX-Topwerte zeigen eine starke Performance, angeführt von Friedrich Vorwerk Group mit 7.59%. CECONOMY und ATOSS Software folgen mit 5.01% und 3.98%.Die Flopwerte im SDAX sind ebenfalls negativ, mit SAF-HOLLAND, das -3.15% verliert. Energiekontor und JOST Werke verzeichnen Rückgänge von -4.33% und -5.39%.Im TecDAX sind ATOSS Software mit 3.98% und Kontron mit 2.88% die Spitzenreiter. Eckert & Ziegler kann sich mit 1.71% ebenfalls positiv präsentieren.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls Verluste, angeführt von SMA Solar Technology mit -2.79%. SUESS MicroTec und SILTRONIC AG folgen mit -2.48% und -2.70%.Im Dow Jones führt Johnson & Johnson mit einem Anstieg von 6.33%. Amgen und Merck & Co können sich mit 1.18% und 0.50% ebenfalls im Plus halten.Die Flopwerte im Dow Jones sind moderat, mit Goldman Sachs Group, das -1.18% verliert. Amazon und The Home Depot verzeichnen Rückgänge von -1.48% und -1.52%.Im S&P 500 zeigt Johnson & Johnson erneut eine starke Leistung mit 6.33%. Global Payments und Omnicom Group folgen mit 2.99% und 2.92%.Die Flopwerte im S&P 500 sind ebenfalls negativ, angeführt von Micron Technology mit -3.95%. Morgan Stanley und Constellation Energy verzeichnen Rückgänge von -3.96% und -4.21%.