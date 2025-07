2025 "Chinas Qualitätsprodukte - Gemeinsam mit der Welt" - Dialogveranstaltung in Zunyi abgehalten

Zunyi, China (ots/PRNewswire) - Lokale Unternehmen wie Guizhou Guisanhong Food

Co., Ltd im Austausch vor Ort



Am 15. Juli fand in Zunyi, Provinz Guizhou, die Dialogveranstaltung "Chinas

Qualitätsprodukte - Gemeinsam mit der Welt" statt. Diese Veranstaltung ist Teil

einer Reihe von Aktivitäten der Internationalen Austauschwoche 2025 "Chancen in

China - Bunte Welt". Über 150 Teilnehmer nahmen an der Veranstaltung teil,

darunter Gesandte aus mehr als 30 Ländern, Experten und Wissenschaftler,

Universitätsdozenten und Studenten sowie Vertreter charakteristischer

Unternehmen und Medien.



Tee, Chili, Baijiu-Schnaps und Gitarren aus Zunyi in Guizhou sind besonders

charakteristische Industriezweige. Die Gitarren aus Zheng'an genießen weltweit

einen hervorragenden Ruf - eine von sieben Gitarren weltweit stammt aus

Zheng'an. Der berühmte chinesische Maotai-Schnaps mit Sojasaucenaroma wird

ebenfalls in Zunyi produziert. Der Tee aus Zunyi ist durch die Sorten "Zunyi

Hong" und "Meitan Cuiya" vertreten, wobei zwei Drittel der Bevölkerung des

Kreises Meitan in der Teeindustrie tätig sind.





Die in Zunyi gelegene "Chinas Chili-Stadt" ist der größte Chili-Handelsmarkt des

Landes und wird als "Wall Street der Chilis" bezeichnet. Der jährliche

Handelsumfang beträgt über 500 000 Tonnen getrocknete Chilis mit einem

Handelswert von fast 10 Milliarden Yuan. Hu Guangfen, Vorstandsvorsitzende der

Guizhou Guisanhong Food Co., Ltd, teilte vor Ort ihre Geschichte mit Chilis. Mit

19 Jahren verließ sie die Berge Guizhous und arbeitete als Näherin in einer

Schuhfabrik in Dongguan. 1996 kündigte sie ihre gut bezahlte Stelle in Dongguan

und kehrte in ihre Heimat zurück, um ein Unternehmen zu gründen. 2017

investierte sie 200 Millionen Yuan in den Bau eines neuen Industrieparks mit

einem Jahresumsatz von über 100 Millionen Yuan. Ihre Geschichte verkörpert die

Transformation des persönlichen Schicksals einfacher chinesischer Bauern durch

die Reform- und Öffnungspolitik.



Während der Dialogrunde erklärte Bakhtiyor Mirzaev, Handels- und

Wirtschaftskonsul des Generalkonsulats Usbekistans in Guangzhou, dass die

historische Seidenstraße von Xi'an ausgehend über Taschkent und Samarkand China,

Zentralasien und Europa verband. Derzeit wird eine Eisenbahnverbindung zwischen

China und Usbekistan gebaut, und diese Infrastruktur wird den bilateralen Handel

fördern. Ivet Nikolova, Handelsrätin des Generalkonsulats Bulgariens in

Shanghai, betonte, dass Bulgarien eine hervorragende strategische Lage in Europa

hat und über eine tiefe Tradition des Obstweintrinkens verfügt. Sie hofft, die

chinesische Industrie mit der bulgarischen Kultur zu verbinden und eine enge

Verbindung zum EU-Markt herzustellen.



In den kommenden drei Tagen werden die internationalen Gäste noch

Vor-Ort-Besuche durchführen und persönlich die Initiative "Chinas

Qualitätsprodukte - Gemeinsam mit der Welt" erleben.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2732491/image_5032693_41896994.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/2025-chi

nas-qualitatsprodukte--gemeinsam-mit-der-welt--dialogveranstaltung-in-zunyi-abge

halten-302506838.html



Pressekontakt:



Xuelai Huang,

huangxl@cnmatters.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177321/6078201

OTS: The International Exchange Week Organizing Committee Office