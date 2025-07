Aktien Wien Schluss ATX mit viertem Verlusttag in Folge Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch weiter nachgegeben. Der Leitindex ATX schloss mit minus 0,41 Prozent auf 4.441,09 Punkte und verzeichnete damit den 4. Verlusttag in Folge. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es zur Wochenmitte …