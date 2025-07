Beziehungen zu Afrika zu lange vernachlässigt

BERLIN/DURBAN (dpa-AFX) - Vizekanzler Lars Klingbeil will engere Wirtschaftsbeziehungen unter anderem zu afrikanischen Ländern knüpfen. Angesichts von globalen Unsicherheiten und Handelskonflikten müssten neue Partnerschaften aufgebaut werden, erklärte der SPD-Politiker vor seiner Abreise zum Treffen der G20-Finanzminister in Südafrika. "Gerade Partner im Globalen Süden teilen das Interesse an belastbaren Handelsbeziehungen und der Achtung des Völkerrechts."

Zusammenarbeit auf Augenhöhe