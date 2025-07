Jim Rogers warnt: „Seien Sie sehr, sehr vorsichtig!“

Nach seinen Studienabschlüssen in Geschichte, Philosophie, Politik und Wirtschaft an der Yale und Oxford University wurde er als Mitgründer des Quantum Funds, den er in den 1970er-Jahren gemeinsam mit George Soros managte, international bekannt. Zusammen erzielten sie innerhalb von nur zehn Jahren eine beeindruckende Performance von über 4.000 Prozent, während der S&P 500 im gleichen Zeitraum nur etwa 47 Prozent zulegen konnte.

Nachdem er sich aus dem Fondsgeschäft zurückgezogen und die ganze Welt bereist hatte, zog er schließlich 2007 nach Singapur. Dies sind seine aktuellen Ansichten:

Märkte im Euphoriemodus – „Ich kenne diese Party“

In einem aktuellen Interview warnt Jim Rogers vor einer zunehmenden Sorglosigkeit an den Finanzmärkten: „Ich habe diese Partys schon mehrfach erlebt. Sie endeten selten gut. Derzeit ist es leicht, Geld zu verdienen. Ich hoffe, das bleibt so, aber in der Geschichte war das nie von Dauer. Wenn immer mehr Menschen übermütig werden, führt das oft zu Problemen“, so seine Einschätzung.

Besonders alarmierend sei der US-Schuldenstand, den Jim Rogers als historisch beispiellos bezeichnet. Er zieht Parallelen zum Niedergang Großbritanniens: „Können die in Washington nicht lesen? Großbritannien war einst Weltmacht und binnen 50 Jahren insolvent.“

Zum US-Präsidenten Donald Trump äußert sich Jim Rogers ambivalent: „Er könnte großartig sein. Ich hoffe nur, er ruiniert uns nicht.“

Zölle lehnt er hingegen strikt ab und bezeichnet sie als „versteckte Steuer“, die letztlich der US-Bürger zahlen muss.

Die Rolle der US-Notenbank sieht er hingegen kritisch: „Wenn die Fed versucht, uns alle zu retten, macht sie es oft nur schlimmer.“

Auch in China erkennt Jim Rogers derzeit Risiken. Zwar sei das Wirtschaftswachstum immer noch beeindruckend, doch die Immobilienblase ist geplatzt, was Folgewirkungen für die Weltwirtschaft haben kann.

Deshalb und aus Sorge vor einer Überbewertung hat Jim Rogers jüngst alle Aktien verkauft. Seine einzigen Investments sind derzeit Liquidität in Form von US-Dollar, Gold und Silber, wobei er Silber übergewichtet. „Ich habe noch letzte Woche Silber nachgekauft“, so der Investor.

Trotz kurzfristiger Preisrisiken sieht er in den Edelmetallen eine langfristige Absicherung gegen ökonomische Schocks. Den US-Dollar betrachtet er zwar kritisch, doch bisher gibt es seiner Meinung nach weiterhin keine Alternative zur Weltleitwährung.

Fazit

Jim Rogers ist zurzeit ähnlich wie Warren Buffett vorsichtig, hat alle Aktien verkauft und setzt nur noch auf Gold, Silber und Cash. Allerdings hat er sich auch in der Vergangenheit schon oft sehr kritisch geäußert, während die Märkte unbeeindruckt weiterstiegen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion